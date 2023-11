Astrotarocchi 3 Novembre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE un uomo sembra essere la soluzione a una vostra questione, all’improvviso arrivera’ l’idea, tempo di metterla in atto e qualcosa si chiude, precisamente un periodo non propriamente meraviglioso e se ne apre decisamente uno migliore

TORO c’e’ un ritorno che continuano ad evidenziare, notizie arrivano che riguardano questa persona e finalmente un bel sole e’ pronto a riscaldare l’atmosfera, ma anche a chiarire tutto quello che non si e’ compreso fin’ora, arriva il sereno per voi

GEMELLI qualcosa fatica a tornarvi, sembra che ci sia la diminuzione d’interesse verso qualcosa o qualcuno, forse e’ una persona troppo agitata nervosa, e voglia di stressarvi non ne avete voglia, se cosi fosse, oltre, c’e’ di meglio

CANCRO Arrivano notizie che imporranno delle scelte e degli accordi valutate attentamente se vale la pena o no, fare spazio al nuovo, che non guasta mai, ma se vale davvero la pena, diversamente andate oltre

LEONE vorrete mai come ora, arrivare a prendervi quello che desiderate, un amore, una storia, qualunque cosa, e ce la metterete tutta per arrivarci, compreso il cuore, mal che vada saprete d’avercela messa tutta

VERGINE Arrivano notizie in famiglia o sul lavoro di qualche cambiamento in atto, niente che non sapevate gia’, ma che un po’ vi fa venire timore che tutto sia cambiato, in realta’ non cambiera’ molto e sopratutto non verrete toccati voi in nessun modo. State tranquilli

BILANCIA Un blocco che pensate possa essere impossibile da scavalcare in realta’ all’improvviso si sblocca, sembra che ci sara’ un po’ di confusione ma voi risulterete essere puliti e sinceri, altri molto meno, non sara’ un problema vostro ma vi stupira’ parecchio

SCORPIONE anche se a voi sembra che le cose non vadano come dovrebbero una chiave si trova e si risolve un problema economico che vi fa tirare un sospiro di sollievo, poi vi potete rilassare

SAGITTARIO L’idea di cambiare qualcosa e’ molto allettante ora per chi ha il ” fuoco ” della creativita’ ogni 3×2 ma e’ bene che ve la studiate come si deve, nei dettagli per poi metterla in pratica, si rischiano meno sorprese

CAPRICORNO Attenzione che qualcuno cerca di lusingarvi ma non e’ esattamente quella la mira, cerca di sapere e capire altro, basta alzare le barriere e potete stare tranquille, quando capiranno che non c’e’ nulla da fare molleranno la presa e andranno altrove

ACQUARIO Anche per voi un ritorno sembra essere alle porte, si fa chiarezza, e per il destino che cosi vuole, si torna in coppia, ci sara’ molto da dirsi, lo farete con i giusti tempi e modi ma capirete molto di piu’ di questa faccenda, rispetto ad ora, abbiate pazienza

PESCI Si e’ perso un po’ lo smalto e si stanno sopportando veramente percorsi molto pesanti, qualcuno che ora fa la voce grossa verra’ sconfitto , ma ancora non lo sa. Arriveranno per voi le soddisfazioni



Buona giornata