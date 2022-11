Astrotarocchi: 3 novembre 2022

Ariete e’ una giornata di pensieri che corrono per la testa, se pensate che qualcuno vuole voltarvi le spalle osservate attentamente il comportamento nei prossimi tempi, potrebbe farlo

Toro vi sentite un po’ rallentati quando avreste voglia di spingervi in avanti per conquistare un altra meta, ma perche’ non lo fate? Nessuno vi tiene fermi. Agite

Gemelli qualcosa vi sembra sia crollato e siete in attesa, la fortuna, laddove qualcosa non va, interverra’ e vi dara’ una mano a risolvere. Niente resta per sempre fermo.

Cancro per voi c’e’ una sfida in arrivo attenti a non commettere imprudenze, e soprattutto a non sentirvi sconfitti senza nemmeno aver fatto la battaglia siete solidi anche se qualcuno prova a scavalcarvi, non riesce

Leone attenzione voi siete presi a curare i vostri interessi ma potrebbero nel frattempo impegnarsi a disturbare la vostra quiete, non date retta e proseguite nelle vostre faccende

Vergine siete in attesa di qualcuno o qualcosa ma fate attenzione potrebbe essere solo un conquistatore che passa e va, non metteteci il cuore

Bilancia c’e’ la nascita di un nuovo progetto che potrebbe nel tempo subire dei rallentamenti ma e’ solo un rallentamento, nel tempo e’ un buon progetto portera’ i suoi frutti

Scorpione ci sono ottime notizie per voi in arrivo e anche un bel colpo di fortuna un guadagno in arrivo per voi e’ un momento quello che arriva davvero molto favorevole

Sagittario un cambiamento che recentemente avete fatto, ha suscitato un po’ d’invidia, o la suscitera’ e’ consigliabile evitare di mostrare troppo entusiasmo o d’evitare di raccontare, e rimanere con un profilo basso

Capricorno c’e’ una grossa potenzialita’ in voi che non usate, ma e’ bene iniziare a tirarla fuori e mostrare veramente chi siete, e’ ora di far valere le vostre ragioni

Acquario qualcuno del passato vi porta delle notizie e delle novita’ per voi sono in arrivo c’e’ un festeggiamento per qualcosa di lieto, potrebbe essere nascita matrimonio

Pesci ci sono progetti che avete e che tenete per voi e che riuscirete a realizzare ma non per adesso, intanto preparate le basi

Vi auguro una buona giornata

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

Mi piace: Mi piace Caricamento...