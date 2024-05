Astrotarocchi 3 maggio 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ

🌹 03 Maggio 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete qualcosa fra voi e qualcuno si sblocca e all’improvviso si risolve anche qualcosa che non s’era capito bene il motivo per cui s’era fermato, la giornata e’ buona

Toro avete per la ” capa ” qualcosa che vi passa, un nuovo inizio, qualcosa che vi sta veramente a cuore, state serene che le scelte che farete saranno quelle giuste, sempre fatele con cautela, la giornata e’ una risorsa continua d’idee

Gemelli la giornata e’ frizzantina, arriva un invito da qualcuno o magari una gratificazione sul lavoro, e comunque sembra esserci un bel movimento un po’ in tutti gli ambiti, occhio solo a risposte un po’ ” sulle righe ” a chi pensa di darvi un po’ fastidio, lasciate cadere la cosa

Cancro vi state preoccupando per qualcosa per cui non c’e’ motivo, la fortuna aiuta i piccoli passi, le piccole questioni, aiutandole a risolverle quindi se si tratta di piccola importanza, state esagerando, non ce n’e’ motivo, si mettera’ a posto

Leone qualcosa di poco sopportabile finalmente ci mette un punto e sopratutto vi sentirete leggeri e con voglia proprio di cambiare aria persone situazioni, tutto insieme non sara’ possibile, ma un passo alla volta lo farete tranquillamente, la giornata e’ tranquilla

Vergine avete le idee chiarissime, e siete un po’ in protezione, state accarezzando l’idea di qualcosa che vi piace molto, e state sognando, se tornate un po’ con i piedi a terra v’accorgerete che non siete le sole a sognare, e questo e’ decisamente un bene, la giornata e’ positiva

Bilancia di nuovo un cambiamento di direzione positivo per voi, o anche un ritorno comunque positivo che vi portera’ dritti o esattamente dove volevate voi, o al contrario riporta qualcuno a cui tenete, puo’ essere amicizia, conoscenza, amore, sta di fatto che la giornata e’ positiva

Scorpione sono in arrivo per voi, notizie ottime per quello che riguarda i soldi, occhio alla fortuna che vi gira intorno, sappiate sfruttare al meglio l’occasione che puo’ capitare al volo, non passa tutti i giorni, la giornata e’ buona

Sagittario potrebbero nascere nuove amicizie e nuove conoscenze che sono leggere, ma per ridere e giocare non sono poi cosi male, ogni tanto una risata e un po’ di gioco ci sta, per l’amore un po’ d’attesa c’e’, ma anche questo arriva, la giornata e’ divertente

Capricorno nonostante le cose vadano bene, c’e’ sempre qualcosa che non va, ma non sara’ che un po’ vi dovreste rilassare ? Si dovreste riprendere fiato e tornare a centrarvi un po’, a volte e’ difficile rimanere sereni, ma non ci sono motivi cosi gravi per non farlo, la giornata e’ cosi cosi

Acquario all’improvviso un accordo puo’ saltare, i motivi possono essere dei piu’ svariati, cosa importante e’ che non pensiate, se cosi fosse alla sfortuna, e’ solo una cosa non destinata a voi, arriva sicuro migliore entro breve tempo

Pesci la svolta e’ fatta ora un passo per volta bisogna ricostruire prima se stessi, la propria fiducia e poi affrontare il resto che andra’ sicuramente bene, ma che ha bisogno di crescere un po’ per volta, la giornata e’ buona



Buona giornata a tutti



🌹🌟 Per consulenze piu’ dettagliate potete contattarmi su WhatsApp al 347 57 49 499 o su messanger 🌟🌹