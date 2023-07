Astrotarocchi 3 luglio 2023

❤️🧡💛Astrotarocchi 💚💙💙💜🖤03 luglio 2023🤍❤️



❤️Ariete giornata dove nonostante la nostalgia faccia un po’ da padrona, riuscirete a risolvere alcune questioni che vi stanno a cuore, non sara’ facile, ma nemmeno impossibile

🧡Toro situazioni pesanti, vanno affrontate e risolte, se non si riesce da soli, e’ bene farsi aiutare, e forse proprio con un aiuto e’ possibile riuscire a risolvere e tornare a stare sereni, non indugiate

💛Gemelli per voi qualcosa di tipo economico si sistema grazie all’aiuto di qualcuno che di quello specifico settore se ne intende, comunque e’ una giornata un po’ noiosa ma che passa

❤️Cancro per voi soddisfazioni e riconoscimenti non mancheranno, avete tanto faticato ma alla fine ce l’avete fatta. Bravi ora potete rilassarvi

🧡Leone soldi in arrivo inaspettati e anche comodi, la cosa vi riempira’ di ” agitazione ” ma di quella felice, quindi la giornata sembra volgere al meglio

💛Vergine la chiave per risolvere un problema l’avete voi, dovrete un po’ cercarla ma alla fine una volta trovata, aprite quella porta e non fermatevi, in fondo alla strada c’e’ il vostro successo

❤️Bilancia la confusione v’impedisce di vedere la giusta direzione, fate chiarezza su cosa volete e andate a prendervelo, non necessariamente facendo una guerra, basta far valere le proprie ragioni

🧡Scorpione arriva un’intuizione all’improvviso con la quale potete risolvere un problema, non pensateci troppo, risolvete e anche se e’ stata cosa molto pesante comunque una soluzione c’e’, e la potete mettere in pratica, fatelo senza problemi

💛Sagittario le scelte che fate sono spesso dettate dal cuore, lo stesso che ogni tanto vi fa anche sbagliare, ma non e’ grave, alla fine senza sbagliare non s’arriva da nessuna parte, quando non siete sicuri, aspettate, senza scalpitare

❤️Capricorno attenzione a non incaponirvi su qualcosa o qualcuno, si rischia di sbagliare e di dover tornare sui propri passi, a volte lasciare andare e’ l’unico modo per vivere e bene

🧡Acquario quando qualcuno diventa invadente non potete fare molto, tranne allontanarvene e lasciare che la persona segua la propria strada senza indugiare troppo, si rischia di camminare con le zavorre e rallentare

💛 Pesci giornata all’insegna del fare e del cercare di pensare il meno possibile, il problema e’ che dovete pensare di piu’ a voi che ad altri, vi state trascurando troppo



💚💙💙Buona giornata 💚💙💙