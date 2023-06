🟧🟨 Astrotarocchi 🟩🟦🟪🟥🟧3 giugno 2023 di Cristina Olmi 🟨🟩



🟥Ariete arrivano comunicazioni e conclusioni importanti di una questione e potrete comunque stare tranquilli nell’arco di una settimana avrete la conferma

🟧Toro riuscirete a raggiungere degli obiettivi importanti, ovviamente la fatica e’ tanta ma ce la farete, per ora riposatevi

🟨Gemelli ci sono momenti di grande tranquillita’ ed e’ un bene cosi, rilassarvi e ripulire le idee che non vanno, una bella sforbiciata e la mente torna serena e pronta per ripartire

🟥Cancro clima di riposo e di grande serenita’, c’e’ una bella dose di energia per ricaricare le pile di cui poter usufruire, quindi approfittate e fatevene un bel carico per la ripresa

🟧Leone arrivano notizie chiare al riguardo di qualcosa e vi muoverete sulla base di questo con molta discrezione, ma riuscirete comunque nel vostro intento

🟨Vergine attenzione e’ una giornata un po’ di alti e bassi di umore e per la vostra serenita’ e’ bene che riposiate e vi rilassiate in compagnia di persone piacevoli

🟥Bilancia avete messo un punto e a capo, e’ l’inizio di una nuova vita, piena di cose che arrivano nuove e anche molto piacevoli, adesso godete dei bei momenti meritatissimi

🟧Scorpione scelte di nuovi inizi si stanno per avviare, qualunque cosa sara’ andra’ meglio di quanto pensate, ci sara’ successo e se e’ un progetto con il pubblico anche fama e onori ( nel tempo ) quindi non gettate la spugna

🟨Sagittario un bel colpo di fortuna per il cuore e si fa chiarezza su una questione che e’ in sospeso da un po’ e si riparte per chi non ha nulla in sospeso o arriva qualcosa di nuovo oppure migliora quello che avete gia’ e’ un buon momento per voi

🟥Capricorno state cercando di mollare l’ancora che vi tiene fermi da qualche parte, vorreste salvare le cose davvero importanti per voi e ricominciare da capo, progettate e prima o poi capita l’occasione giusta, li stara’ a voi agire.

🟧Acquario o ci sono momenti di nervosismo in casa, lasciate correre fin dove potete, non ha senso discutere quando basta mostrarle le differenze, questo bastera’ a placare gli animi

🟨 Pesci dovrete scegliere chi far rimanere nella vostra vota e chi eliminare, ponderate prima di decidere



🟥Buona giornata 🟧