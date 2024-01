Astrotarocchi 3 gennaio 2024

Astrotarocchi 03 Gennaio 2024 di Cristina Olmi



Ariete ci si muove verso la programmazione e progettazione anche un po’ isolati per arrivare al meglio possibile al successo, ancora qualche nuvola c’e’, ma sono proprio passeggere, arriverete al successo, alla fortuna e alla realizzazione totale, ci vorra’ tempo, nel mentre organizzate con cura tutto. La giornata e’ tranquilla anche se i pensieri vanno a mille

Toro state aspettando risposte concrete, e il pensiero e’ a quando si sblocchera’ cio’ che v’interessa, il quando non possiamo quantificarlo, ma visto che la chiave per risolvere questa cosa non l’avete voi, ( a meno che non si facciano scelte diverse ) non ci resta che sperare che il sentimento faccia da spinta per fare chiarezza, e questa, sicuramente ci sara’, oggi la giornata e’ tranquilla

Gemelli la fortuna comincia a bussare, e ritrovate qualcosa che avevate perso, attenzione a non fare discussioni con qualcuno, potrebbe essere davvero molto fastidioso dover poi chiarire, lasciate cadere ogni provocazione, e la giornata scorre in serenita’ sopra tutto per aver trovato questa cosa che pensavate persa

Cancro qualcosa vi preoccupa, una persona con la quale c’e’ stato una discussione, a tutto c’e’ rimedio e si puo’ appianare, basta capire chi ha sbagliato cosa e venirsi incontro, e comunque in generale la giornata e’ buona, se cosi non e’, potrebbe essere un altro tipo di preoccupazione, ma se ne verra’ fuori tranquille

Leone qualcosa che avete dentro e’ un capitolo chiuso, e navigate verso un’altra direzione, quello che avete dentro lo tenete al sicuro e risolverete diverse cose pratiche, la fortuna passa dalle vostre parti, se dovete risolvere qualcosa, oggi e’ la giornata giusta e con anche molte soddisfazioni, quindi muovetevi oggi

Vergine qualche piccola discussione tende a farvi arrivare il malumore, direi che se ci riflettete un attimo su, non vale la pena guastarvi la giornata, lasciate correre e a mente calma, sicuramente la questione si chiarisce, soprassedete

Bilancia arrivano per voi notizie che cambiano proprio la giornata in meglio, si tratta di qualcosa che vi rende felici e vi fa capire che non sempre tutti i mali vengono per nuocere, ma a volte qualcosa che si ferma, quando non vorremmo, nel tempo ci salva. La giornata scorre tranquilla

Scorpione qualche difficolta’ a superare gli ostacoli c’e’, ma bastera’ girarci intorno alla montagna per arrivare al vostro scopo, allungate un po’ il giro ma sempre li arrivate e senza dare testate alla montagna che naturalmente non si sposta, la giornata e’ complicata ma la superate alla grande

Sagittario gli ostacoli ve li lasciate alle spalle e cambiate direzione incontrerete delle difficolta’ oggettive, ma avrete anche la chiave per superare questi ostacoli e dietro le porte che aprirete c’e’ un bel sole ad aspettarvi quindi grandi soddisfazioni e riconoscimenti per quello che avete seminato. Li raccoglierete, la giornata e’ tranquilla

Capricorno i sacrifici verranno ricompensati, e state tranquilli che se un torto l’avete subito, la giustizia universale non dimentica nulla, alle somme a voi verranno dati dei crediti che possono arrivare in qualunque settore, cosa certa e’ che recupererete cio’ che avete perduto, la giornata oggi offre ottimi spunti di riflessione

Acquario finisce per voi qualcosa che si e’ ripetuto diverse volte si risolve una volta e’ per sempre e finalmente potrete cambiare direzione alle vostre faccende, finalmente potrete avere le vostre soddisfazioni e insomma cambia un po’ proprio la vita, ed e’ merito anche vostro senza il vostro contributo nulla sarebbe stato possibile, continuate su questa strada

Pesci c’e’ un po’ di confusione nelle idee ma tutto questo sta per finire si ritorna ad una normalita’ che e’ da molto che manca, arriva la chiarezza e chiarimenti, arriva di nuovo il buon vento che gira dalla vostra parte, dovrete essere veloci ad afferrare il treno in corsa, e ce la farete per me, il resto arrivera’ nel tempo, ma nulla restera’ in sospeso, la giornata e’ tranquilla

