Astrotarocchi 3 Febbraio 2024 di Cristina Olmi



Ariete se fate spostamenti durante il fine settimana andranno molto bene, ma sembrerebbe anche essere un viaggio dentro di voi che porta a fare chiarezza su diverse questioni e questo vi permettera’ un bell’avanzamento e ad un bel successo nell’arco del tempo

Toro ci saranno delle conversazioni fra voi e qualche familiare con cui dovrete fare delle scelte, si decidera’ la linea da seguire e una volta scelta la strada si arrivera’a concludere un qualche accordo che portera’ tranquillita’ a voi e in famiglia ( nei prossimi giorni ) quindi il fine settimana sara’ comunque tranquillo

Gemelli c’e’ un po’ di stanchezza, dovreste approfittare per riposarvi e recuperare energie, eventuali ostacoli stanno per essere falciati via, una qualche soddisfazione l’avrete, non sara’ proprio quella che volete, ma meglio questo che ostacoli da saltare il fine settimana e’ tranquillo

Cancro state sperando e avete una fede incrollabile in questo di risolvere qualcosa e di avere riconosciuti vostri diritti ed essere, per qualcuno anche risarcito, tutto questo avverra’ ma ci vuole ancora pazienza, nel frattempo arrivano buone notizie riguardo il lavoro, il fine settimana scorre tranquillo

Leone qualcosa non va come dite voi, c’e’ necessita’ di riflettere e trovare la strada giusta per voi, la troverete con un po’ di fortuna e anzi sarete voi stessi a mettere in ordine le cose, il fine settimana potreste trascorrerlo con amici, e comunque andra’ bene

Vergine ci sono novita’ e una chiave per risolvere qualcosa che ancora e’ in sospeso, le risposte non tarderanno ancora ad arrivare e voi comunque nel frattempo ne risolverete altre, insomma una serie di ostacoli verranno saltati senza troppe complicazioni, il fine settimana e’ tranquillo

Bilancia attenzione a qualcuno che mente per quieto vivere, la soluzione eventualmente ci fosse questo problema e’ da ricercare in qualcuno che all’improvviso si e’ fermato e non l’avete piu’ ne’ visto ne’ sentito, proprio perche’ teme di essere scoperto, ma lo capirete in ogni caso. Il vostro fine settimana e’ comunque buono

Scorpione fine settimana all’insegna o di incontro con amici, o di lavoro, e in ogni caso direi che e’ molto tranquillo anche se qualcosa vi passa per la testa resta comunque solo un pensiero e quindi scorre liscio. E’ ora anche di riposare

Sagittario arrivano comunicazioni che un po’ di confusione la portano, ma cambierete subito la direzione ed eviterete di farvi coinvolgere piu’ di tanto non avete voglia di sbrogliare matasse intricate, e fate bene per una volta a non prestare troppa attenzione.

Capricorno tendete a controllare e a pianificare qualunque cosa, in famiglia, sui figli, sul lavoro, sui soldi, insomma non vi concedete un attimo di respiro. Non potete controllare ogni cosa, scegliete il settore che ha piu’ bisogno di voi e controllate mettendo apposto quello che non va, ma una cosa per volta si puo’ fare bene. Fatene una e riposate

Acquario i conflitti interiori, dubbi, indecisione, rabbia non lasciatevi sopraffare da sentimenti negativi non cedete alla tentazione di vendicarvi ad un’offesa, a un dolore inflitto quando meno ce lo aspettavamo, e’ meglio lasciare davvero andare, fine settimana tranquillo

Pesci attenzione a qualcuno che cerca di fare un po’ il furbo con patti accordi poco chiari, se interessati andate a fondo alla questione e cercate di capire se le cose sono giuste o meno, il fine settimana scorre liscio



Buona giornata ❤



