Astrotarocchi 3 aprile 2023 a cura

di Cristina Olmi



-Ariete patite molto la mancanza di qualcuno, ma anche la mancanza di riconoscimenti che tanto vorreste, qualcosa va messo in discussione e migliorato sicuramente, e comunque arriveranno

-Toro l’amore vi fa patire e sentite venir meno tutte le cose per cui avete lottato, non vi arrendete e lasciate che le cose vadano, se debbono risolversi lo faranno comunque, tanto vale star bene e andare avanti

-Gemelli care gemelline arriva il successo, migliora la situazione economica e all’improvviso anche la fortuna inizia a girare, tenetevi forte, presto si balla

-Cancro avete seppellito quello che dovevate, avete sofferto ora e’ l’ora di rimettersi in gioco e di valutare quello che c’e’ in giro per voi, in qualunque settore vitale, la sorpresa potrebbe essere molto piu’ grande di quello che pensate

-Leone c’e’ una grande confusione e vorreste sbloccare qualcosa che e’ ancora ostacolato, tranquilli la risolverete con un po’ di tempo in piu’ del previsto, ma ne uscirete fuori

-Vergine nuovi passi in avanti a sopresa vi portano realizzazione e molti elogi, tanti corteggiatori, una primavera in piena regola

-Bilancia la sopportazione anche ha la sua fine ed e’ ora di voltare pagina e fare altro che ci faccia stare bene veramente

-Scorpione dopo un bell’ostacolo arriva la super dose di energia, sfruttatela tutta e soprattutto occhio alla fortuna che vi sta allungando una mano, afferrate al volo le buone occasioni

-Sagittario da brave orsacchiotte state chiuse nella vostra corazza e proseguite a fare quello che dovete, la giornata per voi e’ tranquilla

-Capricorno tate pensando di chiudere qualcosa definitivamente e se pensate che vi porti via molta energia non pensateci troppo, niente e’ per sempre e puo’ trasformarsi in altro

Acquario la giornata si presenta difficile ma le soluzioni si trovano nell’arco della giornata, un po’ stressati ma fine serata piu’ tranquilli

-Pesci la giornata e’ stancante ma riuscite comunque a risolvervi le cose pratiche di tutti i giorni senza troppi sconvolgimenti



Vi auguro una buona giornata ❤