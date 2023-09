Astrotarocchi 29 settembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete si fanno passi in avanti per progettare / oraganizzare qualcosa di nuovo, o trasformare qualcosa che gia’ esiste, le notizie per ora sono ferme, ma arriveranno, nel frattempo attenzione che qualcuno non si trasformi in ” amico ” opportunamente per l’occasione, non sarebbe sincero /a occhi aperti

TORO all’improvviso si risolve una questione molto molto importante per voi, ed era davvero pesante sopportarla come questione, ma appunto, si risolve e si torna a respirare qualcosa andra’ chiarito in ogni caso una volta fatto questo passo sara’ storia da dimenticare

GEMELLI Anche a voi si risolve una questione finanziaria e la fortuna oggi torna a camminare al vostro fianco, per chi deve chiudere degli affari oggi lo fara’ in maniera ottima, con un altrettanto ottimo guadagno e comunque una buona giornata

CANCRO qualche amicizia si perdera’ nei prossimi giorni, in realta’ non perdete voi, ma loro e molto, ricordate sempre che valete e proprio se non lo vogliono capire e’ meglio stiano lontano da voi, gli amici completano, non si buttano giu’ uno con l’altro, quindi salutate ringraziate e andate oltre

LEONE ; Quanta bontà d’animo oggi, sarete più accondiscendenti con gli altri ma anche più sicuri quando dovrete esprimere un pensiero o un parere. Lasciatevi coinvolgere dalle novità del momento, soprattutto in amore…c’è qualcuno in arrivo per voi.

VERGINE ; Il rischio di diventare molto astiosi oggi, è alto e già siete sul filo del rasoio. Specialmente in amore è meglio non rovinare atmosfera e accordo di coppia.

BILANCIA ; Siete ad un bivio e avrete bisogno del consiglio di un amico con maggiore esperienza che riuscirà ad indirizzarvi concretamente verso la giusta decisione. Una questione economica potrebbe mettervi di malumore e sul fronte sentimentale sentite il bisogno di vivere la vostra storia d’amore con più semplicità e calma

SCORPIONE ; Vi darete parecchio da fare nel volontariato e lavorare insieme agli altri sarà piacevole e costruttivo. Se siete in attesa di occupazione o di assunzione definitiva, dovrete mostrarvi sicuri e coraggiosi, in amore sono in arrivo bellissime emozioni che potrebbero farvi battere il cuore.

SAGITTARIO ; Un po’ di malumore, oggi, lo dovete mettere in conto, a causa di molti pensieri che avete su lavoro, affari, casa e famiglia Un bel caffè bollente col vostro partner o con un buon amico vi aiuterà a tenere lontani tutti i vostri pensieri e preoccupazioni.

CAPRICORNO ; siete molto interessati a tutto ciò che è stimolante e costruttivo, oltre che originale, e lo condividerete con degli amici. Arriva per voi anche il successo in ambiti professionali ricchi di prospettive per il futuro. Anche in amore ci sono belle novità in arrivo oppure ricevere una dichiarazione

ACQUARIO ; Sarà una giornata un po’ confusa quella di oggi, almeno per quanto riguarda vostre tasche quindi occhi a spendere Siete focalizzati su questioni economiche e forse sentite la necessità di fare delle scelte e di stabilire le vostre priorità per muovervi di conseguenza.

PESCI ; L’umore potrebbe essere soggetto ad alti e bassi e al lavoro non si conteranno le incomprensioni con soci, colleghi e clienti. Ascoltate con molta attenzione ciò che un vostro familiare verrà a confidarvi, avrà bisogno del vostro appoggio ed aiuto.



Buona giornata