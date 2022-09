Astrotarocchi 29 settembre 2022 a cura di Cristina Olmi

❤ Ariete Per la giornata di oggi se c’e’ qualche complicazione sara’ difficile risolverla ma nell’arco di qualche giorno si sistema tutto

❤ Toro ci sono notizie che arrivano e piu’ strade per iniziare qualcosa di nuovo o rinnovare quello che c’e’, e voi con un gran cuore risolverete anche questa faccenda sentimentale

❤ Gemelli si ripetono alcune dinamiche positive per voi, possono essere o familiari o sentimentali, essendo positive e’ bene lasciarla come sono

❤ Cancro attenzione a possibile perdita di qualcosa, in questi giorni cercate di essere piu’ attenti che potete, e’ solo distrazione a cui dovete fare attenzione

❤ Leone c’e’ un cambiamento che vi fa patire molto e siete un po’ confusi sperate in un colpo di fortuna per risolvere la questione che comunque si risolvera’ ma ci vuole un po’ di pazienza

❤ Vergine Arrivano riconoscimenti e meriti per voi e soluzioni a problemi che avete a cuore al patto che non dimentichiate cio’ che avete imparato

❤ Bilancia lasciate da parte l’ansia servono soluzioni e tagli per risolvere le questioni, tagliate iniziando dall’ansia

❤ Scorpione tenete per voi le prossime mosse, evitate di dar da mangiare a invidia e cattiveria, non ne avete bisogno

❤ Sagittario buoni i rapporti con chi e’ affine a voi, e con i figli se i rapporti non sono idilliaci, migliorano

❤ Capricorno c’e’ un amico che vi tartassa un po’ vi conviene dargli credito almeno ricominciare a respirare un po’

❤ Acquario ci sono in ballo i sentimenti oltre ad accordi e patti con qualcuno, giornata nonostante tutto appagante e bella intensa

❤ Pesci Oggi pieni di energia e di buona volonta’ sfruttatela al meglio

Vi auguro una buona giornata

