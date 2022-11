Astrotarocchi 29 Novembre 2022

☑️Ariete oggi e’ giornata a pieno regime, c’e’ una bella energia sfruttabile in tutti i settori che i giorni precedenti avete trascurato, arrivano notizie importanti e positive per lavoro, ma anche per amore, cercate di finire le cose in sospeso se le avete lasciate a meta’

☑️Toro in questa giornata qualcosa lo dovrete sopportare ma c’e’ una chiave per ovviare all’inconveniente, ascoltate senza troppo battere e controbattere, a nessuno piace parlare senza ricevere troppo motivo per continuare, facile che per oggi riuscite ad eliminare il problema

☑️Gemelli ci sono nuove iniziative che state prendendo a livello lavorativo. Dovrete fare delle scelte la cosa vi spaventa un po’ scegliete quello che per voi, o a voi sembra piu’ adatto per la vostra indole

☑️Cancro ci sono notizie che state aspettando con una certa agitazione sono in ritardo ma arriveranno e li si fara’ chiarezza sul perche’ di questo ritardo, e’ a causa di questioni pratiche nulla di quello che pensate

☑️Leone siete in ansia per qualcosa che non potete controllare o degli ostacoli che ci sono a livello burocratico legale volete dei riconoscimenti che otterrete per un colpo di fortuna quindi armatevi di pazienza che tutto si aggiusta

☑ Vergine per voi nonostante la pesantezza si comincia a intravedere una vittoria che non e’ effimera ma duratura nel tempo, porta stabilita’, concretezza, e se amate le cose fisse, ferme sicuramente per voi si apre un periodo ottimo senza troppe preoccupazioni

️☑Bilancia Ottimi i rapporti familiari, con i figli e con persone che si conoscono da molti anni, si avranno notizie di parenti anziani lontani, forse prenderete accordi per le prossime festivita’, e arrivano notizie di amici che non sentite da tempo anche loro, ci saranno accordi per una rimpatriata

️☑Scorpione si risolve un problema economico d’importanza vitale per voi di netto all’improvviso, parte un po’ tutta la macchina lavorativa ma attenzione a non ripetere sempre le stesse dinamiche vi stresserebbero soltanto e non risolvereste il problema. Eliminate dalla vostra vita le cose che si ripetono e che sono dannose

️☑Sagittario e’ in arrivo, per voi, una bella rinascita, delle buone notizie, una grande determinazione e volonta’ nel voler riuscire nei vostri scopi e ci riuscite, il consiglio e’ proprio quello di continuare su questa strada, non perdete di vista l’obiettivo

️☑Capricorno avete bisogno di sentirvi piu’ sicuri e tranquilli, per un giorno rimanete un po’ soli con voi stessi, recuperate tranquillita’ e fate piani per l’avvenire, un passo per volta arriverete dove vi siete prefissati, non sara’ facile ma nemmeno impossibile

️☑Acquario da qualcosa accaduta che non vi piace, nasceranno nuove opportunita’ quindi nuove porte si stanno per aprire, sul lavoro, sui soldi, sull’amore, e un po’ per volta riuscirete, se lo volete naturalmente a rivoluzionare un po’ tutto, non abbiate timore di sbagliare, se anche fosse da li s’imparano cose nuove

️☑Pesci ci sono amicizie che sono per sempre, altre e’ meglio lasciarle andare, e’ finita la loro strada con voi, ostinarsi a voler a tutti i costi, portarli avanti, quando non sono destinati a voi, e’ inutile e pesante da sostenere, fate sempre e solo quello che potete



️☑Buona giornata ️☑️

