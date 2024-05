Astrotarocchi 29 maggio 2024

◄থৣ💖থৣ►Astrotarocchi ◄থৣ💖থৣ►

29 Maggio 2024 di Cristina Olmi



Ariete vi arriva in supporto qualcuno che vi e’ amico, insieme si faranno bei lavori di squadra e per chi e’ solo o comunque lavora solo, godra’ dell’appoggio di amici, anche per cose importanti, la giornata e’ tranquilla

Toro ci sono nuovi inizi per chi e’ stanco del solito tran tran, si aprono nuove possibilita’ lavorative, d’amore, di situazioni economiche, insomma una bella ventata e’ in arrivo, la giornata procede bene

Gemelli S’inizia a sciogliere qualche nodo e le difficolta’ s’appianano, questo vi permettera’ d’andare oltre e di creare ancora molte cose che vi piacciono e di elaborare piani b nel caso qualcosa non funzionasse, la giornata e’ molto creativa

Cancro i rapporti con altri oggi potrebbero essere un po’ tesi ma non a causa vostra, e’ proprio nell’aria, non rispondete a nessuna provocazione, se la lasciate cadere domani non sara’ piu’ cosi importante, al contrario se replicate, potrebbe avere l’effetto valanga e non finire piu’, la giornata e’ fastidiosa

Leone

Vergine miglioramenti in generale su un po’ tutti i settori, arrivano nuove idee e si aprono nuove prospettive importanti per voi, possono aumentare i stipendi, le gratificazioni, possono arrivare cose positive un po’ovunque e la giornata prende un’altra piega

Bilancia qualcosa che doveva iniziare, un accordo sembrerebbe o una collaborazione ha visto lo stop all’improvviso, probabile non fosse la strada giusta, ma tant’e’ andate oltre e guardate avanti certe questioni non meritano nemmeno di essere ricordate

Scorpione siete in posizione di difesa e il cuore ben stretto dentro il vostro castello ma siete anche sereni e sicuri, non avete voglia di battaglie in questo momento, ma solo di starvene al sicuro protette e tranquille, la giornata e’ comunque positiva

Sagittario mentre vi occupate delle vostre cose per un colpo di fortuna scoprite qualcosa di molto interessante per voi, qualcosa che non avevate compreso, e questo sara’ per voi una bella sorpresa inaspettata, la giornata e’ ottima

Capricorno giornate piene d’impegni vi cominciano a pesare e siete comunque un po’ confusi da segnali che arrivano contrastanti, quando le persone non sono chiare e’ bene lasciarle cuocere nel proprio brodo, quando si stancano o saranno chiari o possono percorrere la strada inversa, la giornata e’ faticosa

Acquario sulle difficolta’ volate sopra e questa decisione si rivelera’ fortunata, scelte su quello che riguarda il lavoro fatta anche per passione e notizie in arrivo per questioni economica di vecchia data che si sistema, la giornata e’ un ottima giornata

Pesci si sblocca una questione fra amici e si chiarisce una discussione pregressa, e questa persona vi aiutera’ in una questione economica, insomma alcune questioni si riveleranno fortuite e fortunate per voi, la giornata e’ buona



Buona Mercoledi a tutti



