Astrotarocchi 29 maggio 2023 di Cristina Olmi



-Ariete sono in arrivo nuove idee anche molto positive per voi quindi iniziate a programmare e piano piano riuscirete a realizzare i vostri intenti, nascono sotto una buona stella

-Toro ci sono scelte che sono chiare e da farsi potete puntare sul sostegno di persone a voi affezionate, affetti sui quali contare

-Gemelli eventuali difficolta’ vengono superate tranquillamente nell’arco della giornata, e comunque nell’insieme e’ una giornata tranquilla

-Cancro arrivano notizie fortunate che vi risolvono un problema e si chiude un periodo con il quale si ha avuto a che fare con burocrazia o legge, finalmente si torna a respirare

-Leone si sopporta nell’ambito lavorativo qualcosa, diminuisce proprio la voglia di fare, ricercatene i motivi e smuovete tutte le acque che potete per risolvere prima che davvero sarete troppo stanchi per lottare, nel frattempo resistete

-Vergine ci sono riconoscimenti e meriti in arrivo, forse un corteggiatore un po’ troppo ” pretendente ” viene rimesso al suo posto se non bloccato, insomma una giornatina un po’ cosi, ma passa

-Bilancia ci sono per voi in arrivo soddisfazioni e tranquillita’ dopo un periodo veramente turbolento, era ora e sopratutto concludete se ne avete, cose in sospeso

-Scorpione si esce dalla confusione e con le scelte giuste si arriva direttamente a risolvere questioni in sospeso non e’ stato facile ma a breve potrete godere dei frutti che raccoglierete, il raccolto sara’ abbondante

-Sagittario si trova un equilibrio in mezzo a un po’ di confusione che si e’ creata continuate per la vostra strada senza guardare ne’ a destra ne’ a sinistra solo il vostro percorso, lasciate il canto delle sirene a chi non ha di meglio da fare

-Capricorno sarete un po’ indecise su fare o non fare qualcosa, quando in ambedue i casi ci sono difficolta’ a volte si puo’ anche non scegliere fino a quando non si e’ certi, non scegliete nulla e appena sarete sicure avviatevi

-Acquario in testa c’e’ la gran voglia di resistenza e lo siete molto resistenti, la vita non e’ tenera ma nemmeno voi se si tratta di battagliare, e comunque qualunque sia la questione che avete in testa si risolvera’

-Pesci attenzione alla fortuna, oggi viaggia vicino a voi ed e’ in vena di fare doni, quindi occhio a possibili aiuti, entrate extra e soprese, naturalmente positive



Buona giornata