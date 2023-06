🟪🟧🟨 Astrotarocchi 🟩🟦🟪🟥🟧 29 giugno 2023 di Cristina Olmi 🟨🟩



🟪Ariete un amicizia affettuosa puo’ trasformarsi in altro, se non c’e’, potrebbe arrivare qualcosa che poi avra’ seguito, naturalmente rimanete sempre consapevoli che tutto cambia e si trasforma, quindi comunque adottate sempre cautela e andate avanti

🟧Toro le prove non finiscono mai, potrebbe essere una giornata pesante ma dove alcune cose si metteranno a posto, quindi vale la pena qualche ” pesantezza “

🟨Gemelli giornata tranquilla a tratti ” frizzantina ” dove si alterna calma a agitazione frenetica ( positiva ) possibile incontro con qualcuno d’interessante

🟪Cancro qualcuno di nuovo entra nella vostra vita, e sarete molto attratte dal fascino magnetico di questa persona, mentre lui o lei si danno da fare per conquistarvi, osservatelo/a bene, potreste riuscire ad intuire che persona e’. Valutate attentamente

🟧Leone c’e’ una circostanza favorevole che vi permettera’ di risistemare qualcosa che ancora non siete riusciti a fare, in pratica con una fava prenderete 2 piccioni

🟨Vergine arrivano notizie da una persona, e insieme alla notizia un bel colpo di fortuna, e dei soldi che non v’aspettate proprio, forse qualcosa a cui proprio non pensate, ma arriva ( una settimana dieci giorni non di piu’ )

🟪Bilancia qualcuno ha dei sentimenti sinceri verso di voi, ma pare non ve ne accorgiate, guardatevi di piu’ intorno, magari si illumina all’improvviso un nuovo percorso da fare in compagnia e questo non guasta mai

🟧Scorpione qualche spostamento fisico o movimento e cambiamento di direzione dei pensieri al momento non e’ possibile farlo, ci sono degli impedimenti, ma capirete come aggirare l’ostacolo e lo farete comunque solo con un po’ di ritardo

🟨Sagittario si realizzano delle vostre speranze si taglia via qualche blocco e si va avanti a tutta birra per realizzare la vostra meta, non tanto perche’ vi sembra di non arrivarci mai, ma proprio per la vostra soddisfazione personale e lo farete a qualunque costo riuscendo in pieno.

🟪Capricorno si sta pensando a qualcosa che ha a che fare con un viaggio, al come andra’ o forse si pensa al viaggio della vita, si tirano un po’ le somme, il bilancio non e’ sfavorevole e ci sono ancora delle cose da sistemare, lo farete e se si tratta di viaggio di vacanze andra’ molto bene

🟧Acquario giornata un po’ su e giu’ d’umore ma e’ anche la stanchezza che comincia ad arrivare, Qualcosa si sta preparando ad arrivare, presentando sfide. Un evento irrompe inaspettatamente e porta gioia

🟨Pesci attenzione a questioni che ciclicamente si ripresentano, ci possono essere liti discussioni evitate di litigare, non solo non otterrete nulla, al massimo l’effetto contrario, ma per di piu’ vi sentite male voi, quindi la parola d’ordine e’ calma, piuttosto cercate di interrompere le catene fastidiose della ciclicita’



🟪Buona giornata 🟧