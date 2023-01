Astrotarocchi: 29 gennaio 2023

Fisio fit



-ARIETE state cercando di mollare l’ancora che vi tiene fermi da qualche parte, vorreste salvare le cose davvero importanti per voi e ricominciare da capo, progettate e prima o poi capita l’occasione giusta, li stara’ a voi agire.

-TORO troverete la soluzione ad un problema, la strategia che avete in mente si rivelera’ molto fortunata, ci puo’ essere qualche piccolo ritardo ma nulla che non sia superabile in pochissime ore

-GEMELLI arrivano notizie di qualcuno che ciclicamente appare che cerca la storiella svelta senza tante cerimonie, ma voi avete il cuore altrove, quindi tutti i messaggi del mondo non vi faranno cambiare idea

-CANCRO finalmente per voi esce il sole, significa tantissima fortuna, tanta ottima energia, che potreste illuminare la giornata piu’ grigia del mondo. Quindi approfittate del buon momento per risolvere le questioni spinose

-LEONE c’e’ un momento di svago e divertimento con amici, e siete in attesa di notizie che facciano chiarezza, questo sbloccherebbe altre situazioni, arriveranno nei prossimi giorni queste notizie e qualcosa d’importante per voi si risolve

-VERGINE la scelta verso dove navigare e’ solo vostra, la meta la sceglierete secondo la vostra intuizione, e su quella ragionate, programmate e agirete

-BILANCIA siete un po’ confusi, ma il nuvolone nero sta per finire e riprende il tran tran normale anche se sempre con una sorta di sopportazione che fermerete a breve, distraetevi con altro se possibile

-SCORPIONE iniziano nuove cose e’ un momento di grande fermento e di soluzioni a problemi che al momento non si erano risolti, possibili entrate di soldi

-SAGITTARIO si da’ uno stop alla sensazione di perdita e si chiude un capitolo che ormai e’ esaurito, la buona notizia e’ che arrivano molte novita’ nei prossimi giorni, arrivano notizie che fanno bene al cuore

-CAPRICORNO scelte chiare che coinvolgono la famiglia stanno per essere fatte, ci sono comunicazioni non chiarissime e quindi vi muoverete per capire meglio e alla fine oltre alla comprensione ci sara’ anche la soluzione alla scelta che dovrete fare

-ACQUARIO giornata serena sia che siate in famiglia, sia che siate al lavoro arrivano gratificazioni che non sono esattamente quello che vi aspettate, in ogni caso non vi farete turbare da questo, e non bastera’ a rovinare la vostra serenita’

-PESCI siete molto protettivi nei confronti di qualcuno, questa chiave per sbloccare qualcosa si sta facendo attendere, ma sembra che sia poca ancora la sopportazione che dovrete avere per un colpo di fortuna le cose si aggiusteranno

Vi auguro una buona giornata

