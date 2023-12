Astrotarocchi 29 dicembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete al momento complice un po’ il fine d’anno, alcune attivita’ verranno rinviate, ma appunto e’ questione di pochi giorni e si riprende la corsa verso le proprie mete, la giornata qualche rallentamento lo subisce

Toro oltre ad avere una bella stabilita’ interiore, si realizzano delle vostre speranze sul lavoro, e piu’ in generale sul settore che vi preme di piu’, per chi lavora su internet arriva molto lavoro, la giornata e’ buona

Gemelli ci sono delle scelte che dovrete fare, riguardano o il lavoro o un invito, qualcosa che vi crea un po’ di confusione, ma farete chiarezza in voi e deciderete cosa scegliere e fare, la giornata e’ abbastanza tranquilla

Cancro all’improvviso arrivano notizie di qualche ritorno oppure di una questione legale che si mette a favore vostro e si risolve, puo’ accadere con l’inizio dell’anno, la giornata di oggi e’ abbastanza tranquilla

Leone notizie che state aspettando, al momento sono ferme ma la chiave per sbloccare la situazione l’avete voi, arriva il colpo di fortuna e riuscite a smuovere le cose e soprattutto se cercate chiarezza, l’avrete, la giornata e’ tranquilla

Vergine qualche battibecco nella giornata di oggi e’ possibile, ma si chiarisce nell’immediato, e si riprende in mano una giornata che parte a fatica e si trasforma in un ottima giornata

Bilancia qualcosa da aggiustare c’e’, ma piano piano capirete anche le dinamiche che vi ruotano intorno e saprete bene come interromperle, e fate bene, perche’ otterrete quello che volete, la giornata scorre senza grandi imprevisti

Scorpione c’e’ un accordo, probabile scritto, o un contratto che firmerete dove tutto e’ chiaro, potrebbe essere un nuovo lavoro, un rinnovo di contratto, una compravendita di casa, o un affitto, comunque qualcosa di ufficiale, la giornata comunque e’ buona

Sagittario alcune questioni si sono arenate, ma e’ stato meglio cosi, faranno spazio a cose nuove, che sono in arrivo, bisogna avere pazienza, ogni cosa ha il suo tempo, e le cose che non funzionano hanno fatto il loro, si cede il passo al rinnovamento, la giornata e’ tranquilla

Capricorno ci sono atteggiamenti di persone che non si riescono a comprendere, fino a che non si fara’ chiarezza, dovrete comunque andare avanti e fare le vostre cose, quando meno ve l’aspettate si chiariranno

Acquario qualche noia nella giornata di oggi verra’ risolta, a vostro favore, e’ giornata un po’ faticosa e stancante ma niente che non si possa risolvere e la serata e’ abbastanza tranquilla

Pesci i fastidi anche per voi non mancheranno ma non sono immediati, c’e’ ancora tempo per sistemare le cose a vostro favore, riflettete e qualcosa ancora si puo’ usare a vostro vantaggio, sara’ pesante ma ne uscirete bene



Buona giornata

🌞 Per consulenze piu’ dettagliate potete contattarmi o su Whatsapp al 347 57 49 499 o su messanger 🌞