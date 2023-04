Astrotarocchi 29 aprile 2023

⭐️🌙⭐️Astrotarocchi 🌙⭐️🌙

⭐️🌙29 aprile 2023 di Cristina Olmi ⭐️🌙

⭐️Ariete giornata che non prevede grandi eventi ne’ in un senso ne’ nell’altro, sembra scorrere tranquilla e serena, arrivano notizie un po’ confusionarie da parte di qualche familiare

🌙Toro puo’ esserci un entrata extra ma non necessariamente proveniente da lavoro, puo’ arrivare come regalo, come riscossione di un fondo pensione, insomma da qualche parte dovrebbero arrivare

⭐️Gemelli c’e’ l’inizio di qualcosa che e’ molto molto faticoso, ma lentamente andrete avanti, fiere di quello che siete e di quello che riuscite a fare da sole

🌙Cancro ci saranno momenti molto belli con il vostro amore ma potrebbero anche arrivare notizie chiare al riguardo di contratti patti accordi che avete preso o che prenderete, un’ottima giornata ⭐️Leone Si sblocca una questione sentimentale e con successo, nonostante la tanta fatica e il tanto sacrificio finalmente ne venite fuori, e potrete coronare il vostro sogno

🌙Vergine ottimi i rapporti di amicizia che nascono in questi giorni, sono destinati a durare nel tempo e per le coppie consolidate aumenta la complicita’

⭐️Bilancia se vi sentite un po’ appesantiti dalla monotonia fate cose che vi fanno stare bene, e’ ora di pensare un po’ a voi stessi cercate di utilizzare le buone energie al meglio che potete

🌙Scorpione ottima la giornata che vi aspetta, c’e’ un po’ di fortuna, e bisogno di pace e tranquillita’, e’ il momento giusto per approfittare

⭐️Sagittario cercate di essere pazienti e non aver fretta di fare tutto e subito, a volte i tempi non coincidono con quello che volete voi, abbiate fede arrivera’

🌙Capricorno dovrete darvi da fare in vari settori, non perche’ non lo fate, ma perche’ e’ necessaria una marcia in piu’, riuscirete a realizzare piu’ di quello che pensate

⭐️Acquario mantenete i nervi saldi nella gestione della situazione economica un momento duro, non significa che non riuscirete a mantenere la lucidita’ e a riprendere il controllo della situazione, sta per passare il momentaccio

🌙Pesci cercate di spegnere la testa e riposare ne avete proprio necessita’, non tirate troppo la corda, se state bene voi, anche chi vi circonda non sara’ da meno, entrate in aumento

⭐️Buona giornata 🌙