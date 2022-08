Astrotarocchi 29 agosto 2022 a cura di Cristina Olmi

-Ariete o state per incontrare qualcuno che non vedete da diverso tempo e siete molto emozionate, oppure state pensando a qualcuno e provate molta nostalgia, nel primo caso credo sia normale nel secondo evitate di scivolare troppo giu’, fate cose che vi piace fare

-Toro Situazione economica in netto miglioramento accompagnata da successo e molta chiarezza d’idee un’ottima giornata per voi e se riuscite, pianificate con cura le prossime mosse da fare, ma ricordate la vita e’ breve ricominciate anche a divertirvi quando e’ possibile

-Gemelli e’ un momento di confusione quello che passate, c’e’ molta ansia che state cercando di tenere a bada, ma state tranquille il momento passa cosi anche la confusione e il morale riprendera’ a salire, le giornate buie sembrano piu’ lunghe ma durano sempre e solo 24 ore, presto torna il sole a splendere

-Cancro una giornata un po’ pesante la vostra, ma molte cose si potranno evitare cercando di non discutere con tutti di ogni cosa, lasciate ad altri il compito di fare polemica e osservazioni stupide, voi limitatevi a fare quello che sentite, senza ascoltare nessuno

-Leone molto probabile che il vostro pensiero sara’ rivolto a una nuova attivita’, o a qualcosa di nuovo che dovrete cominciare, un nuovo inizio puo’ essere inteso anche come rinascere da se stessi, insomma la voglia di vivere e’ tanta e ricomincerete proprio da voi

-Vergine le comunicazioni sono ferme, e il cuore ne risente, ma e’ un piccolo impedimento che si supera pensando alle cose belle che vorrete e potrete fare, passera’ la giornata senza che nemmeno ve ne accorgiate, cercate di non scivolare troppo con i pensieri. Siate positive

-Bilancia per un colpo di fortuna che non necessariamente arriva da una vincita si risolve qualcosa che non ha dato tregua ai vostri pensieri, si risolve e resta una situazione positiva per lungo tempo, non avrete piu’ da preoccuparvi di questa cosa, e per di piu’ avrete una bella dose di fortuna e di buona energia, insomma non sprecate tempo e cogliete le occasioni al volo

-Scorpione avete patito molto tutto, ma niente e’ per sempre in bene e in male, ora inizia la strada comoda, quella dove dovete raccogliere tutto quello che nel tempo avete seminato, ci saranno grandi soddisfazioni per chi si e’ sacrificato, tutto e’ sempre questione di tempo, quindi non preoccupatevi tutto andra’ per il meglio

-Sagittario con una piccola dose d’astuzia, scoprirete qualcuno che e’ molto falso con voi, e si vanta di esservi amico, sara’ per voi una bella soddisfazione eliminarlo, arrivano notizie o una persona. Se notizia riguarda qualcosa che si risolve, ma roba di poca importanza, se e’una persona e’ un po’ rigida ma molto legata a voi e affettuosa, state ad ascoltarla

-Capricorno Potrebbero proporvi un patto un accordo o semplicemente c’e’ qualcosa che si ripete sempre, domandatevi come mai e una volta scoperta la causa dovrete eliminarla per poi proseguire, diversamente siete fermi su questa rotatoria e continuate a girare in tondo senza mai imboccare una strada diversa, provate a vedervi da fuori, e capirete cosa c’e’ da fermare e da cambiare, ne trarrete molti vantaggi

-Acquario Oggi molta affinita’ con qualcuno o una persona che amate o con figli, c’e’ la purezza degli affetti sinceri ci sara’ molta complicita’ e molta voglia di crescere, provare e sperimentare. Date retta a questo impulso e ci saranno veramente delle belle sorprese per voi

-Pesci siete un po’ stanchi, le mete sembrano sempre piu’ irraggiungibili ma per quanto possa sembrare irreale, tutto arriva quando e’ il momento giusto, che non siamo noi a stabilire purtroppo, quindi abbiate fede e meno ansia possibile, tutto trovera’ la sua giusta collocazione al momento opportuno

Vi auguro una buona giornata

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi

