Astrotarocchi 28 Settembre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE : Vorreste fare mille cambiamenti ma non è ancora il momento…siete troppo confusi…pensate bene prima di agire! Le incomprensioni nel rapporto di coppia sono passeggere, potete mettere da parte le vostre ansie.💪

TORO : Oggi vivrete una ventata di ottimismo e la vostra creatività avrà la meglio sia per organizzare un bel viaggio, o un semplice fine settimana all’insegna del relax sia nell’organizzazione lavorativa. Qualche piccola vincita potrebbe anche regalarvi una piccola gioia in più🍀

GEMELLI : Un pò di stanchezza potrebbe farsi sentire, anche se no n sapete spiegarvi esattamente perché, ma nulla di preoccupante…è l’effetto di una giornata un pochino pesante. Siete molto impegnati lavorativamente, ma lasciate anche lo spazio per le cose che vi piace fare, come un hobby. Ne avete bisogno.🌵

CANCRO : Sarete particolarmente ambiziosi e tenaci sia nel lavoro che nelle attività che vi interessano, e finché non arriverete al traguardo spingere sull’acceleratore. Occhio a non trascurare il partner, potrebbe sentirsi in secondo piano e guardarsi intorno.🙅

LEONE : Lasciate andare chi ormai fa parte del vostro passato, non perdete tempo a guardarvi indietro. È la situazione economica che ora va sistemata, potrebbero esserci spese extra da affrontare ma riuscirete a farlo. In amore…se ci tenete davvero allora.., inviatelo quel messaggio…dará i suoi frutti❤

VERGINE : Giornata nervosa per voi, problemi lavorativi toglieranno tempo alla vita di coppia per alcuni di voi, ed i dubbi/incomprensioni potrebbero aumentare. Queste situazioni saranno dure da affrontare ma nel giro di qualche giorno tutto passa ed i sacrifici fatti daranno ottimi risultati.👏

BILANCIA: State vivendo emozioni bellissime e mai provate, dovute ad una nuova conoscenza che per niente vi è indifferente. Potrebbe trasformarsi in qualcosa si più ma dovrete impegnarvi molto e coltivare questa emozione per farla crescere e maturare. Dipende tutto da voi🌸

SCORPIONE : Finalmente riuscirete a ritagliarvi del tempo per voi e per la vostra famiglia/partner. Soprattutto per le coppie le liti si calmano e ritorna il sereno e la tranquillità che nei giorni scorsi mancava. Sul lavoro siete sotto i riflettori, curate i particolari e riceverete i giusti e meritati riconoscimenti.✌

SAGITTARIO : Ritardi su entrate di denaro e su progettazioni quali traslochi o cambio di ufficio/mansione sul lavoro. C’è un pò di nervosismo nell’aria, anche per quanto riguarda le coppie. Per quelle storiche ci si metterà a tavolino per parlare di futuro…per quelle iniziate da poco non mettete in campo progetti a lungo termine, sarebbe azzardato.😨

CAPRICORNO : per i single un flirt o una nuova interessante conoscenza sono dietro l’angolo, invece sul lavoro si vedranno approvare progetti e arrivare aumenti o degli extra.

Oggi sarete particolarmente brillanti in ogni campo, sfruttate questa giornata al massimo.🌞

ACQUARIO : Anche oggi super indaffarati, incontri, scambi e proposte da valutare sul lavoro. Saranno tutti incontri molto fruttuosi. Per le coppie di vecchia data si parlerá di progetti insieme mentre per i single potrebbe arrivare Cupido. 🍀

PESCI : Risolverete con un colpo di genio una questione complicata. Il settore lavorativo oggi va a meraviglia, il vostro impegno verrà apprezzato ed giudicato di buona qualità. Nel tempo libero vi dedicherete alle amicizie sulle quali puoi sempre contare.



Buona giornata