Astrotarocchi: 28 settembre 2022

🌞Ariete le azioni che pensate di fare con un po’ d’astuzia per oggi non vanno bene, e’ meglio essere chiari e sinceri, se necessario anche con l’aiuto dei parenti

🌝Toro la giornata e’ ottima per movimenti finanziari, entrate di denaro e sentimentalmente ci sono belle situazioni in arrivo, che portano gioia e serenita’

🌞Gemelli ci sono scelte che dovete affrontare da soli avete un po’ di dubbi ma state tranquilli, proprio perche’ decidete voi farete le scelte giuste

🌝Cancro per voi una bella dose di energia e anche di fortuna sfruttatela al meglio che potete e approfittate anche per incontrare amici o risolvere questioni finanziarie

🌞Leone vi state muovendo verso l’arrivo di un invito, e sperate davvero nel colpo di fortuna che e’ in arrivo , in segreto state sperando anche molto molto di piu’, otterrete quello che volete, ma dovrete un po’ lottare.

🌝Vergine Si fa chiarezza ma anche le molte speranze che avete potrebbero in una giornata come oggi venir esaudite, chiedete, l’Universo non ha limiti

🌞Bilancia siete un po’ confusi ma arriveranno notizie a fare chiarezza su una situazione e finalmente ritrovate la serenita’ e la voglia di fare cose e fatte bene

🌝Scorpione state scegliendo di cambiare di nuovo strada e farete di nuovo scelte giuste che portano al successo e alla realizzazione, ben fatto!!

🌞Sagittario la troppa stabilita’ conduce alla noia e alla pesantezza sarebbe consigliabile e auspicabile cambiare un po’ le cose, o fare cose che vi spezzino la monotonia del momento, sarebbe piu’ apprezzata poi la stabilita’

🌝Capricorno arriveranno piu’ notizie e qualche ostacolo da superare porrete fine alla cosa e trovate una buona soluzione, la giornata alla fine andra’ bene

🌞Acquario c’e’ un blocco che riguarda un patto, un accordo, un matrimonio, qualcosa che riguarda due persone ma questi sono giorni in cui riuscite senza dubbio a mettere fine o a chiarire tutto quindi alla fine della giornata sarete soddisfatti

🌝Pesci state tentando qualcosa con l’astuzia, che vi portera’ dritti dritti alla meta tanto agoniata, camminate a passo felpato, senza dare troppo nell’occhio



🌞Buona giornata 🌝

