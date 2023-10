Astrotarocchi 28 ottobre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE ci sono in arrivo situazioni che ribalteranno completamente l’attuale situazione di piu’ di qualcuno, favoriti sono gli ambiti familiari, e il lavoro, quindi se c’e’ da cambiare qualcosa, cambiera’ sicuramente

TORO per voi sono in arrivo belle novita’ c’e’ chi si trasferisce chi torna e ci sono notizie molto positive riguardanti qualcosa a cui tenete molto magari non oggi ma prossimi 15 giorni e’ possibile di si quindi preparatevi

GEMELLI in questo periodo avete necessita’ di tirare fuori quello che pensate, eliminare i pesi sullo stomaco e solo dopo riuscirete ad essere piu’ tranquilli e a guardare avanti con piu’ fiducia, lasciate andare il passato e’ un peso di meno che portate

CANCRO Avete la necessita’ di prendervi una pausa di relax tempo per voi e per ricaricarvi. Potrebbero arrivare aiuti insperati per qualcosa che dovete risolvere, possibili soldi extra in arrivo

LEONE scelte che farete all’improvviso risolvono una questione che dura da tempo, molto pesante ma almeno si toglie un masso dalle spalle e inoltre si avra’ poi la sensazione di essere spensierati, forse riprendete il contatto con il ” bambino ” che avete dentro

VERGINE arrivera’ un aiuto insperato che risolve un problema ed elimina una bella preoccupazione, possono anche arrivare soldi a cui non pensate, se cosi fosse sara’ un bel fine settimana ( puo’ accadere entro 1 mese )

BILANCIA c’e’ il desiderio molto forte di costruire qualcosa di nuovo e duraturo, e se avete un progetto in mente e’ ora di gettare le basi, non ci saranno grandi impedimenti e molte soddisfazioni sono in arrivo

SCORPIONE C’e’ anche in voi il grande desiderio di cambiamenti e rinnovamenti, si presentano delle scelte da fare, le farete e nonostante le difficolta’ ne verrete fuori molto bene quindi avanti tutta

SAGITTARIO Qualcosa che non e’ stato chiaro lo avete chiuso definitivamente finalmente arriva il sole anche per voi e sopra tutto vi e’ possibile cambiare anche direzione alle questioni ferme e irrisolte

CAPRICORNO ottime notizie sono in arrivo per voi in campo lavorativo e in tal caso saranno rapporti sinceri e puliti sia in campo sentimentale con belle riuscite insomma anche per voi il momento e’ buono

ACQUARIO arrivano notizie di qualcuno del passato che vuole chiarire aspetti della vostra storia che non erano chiari, se non v’interessa o pensate vi sia d’intralcio andate avanti.

PESCI Potrebbe arrivare all’improvviso, un occasione per divertirvi e rilassarvi un po’, approfittatene senza indugio, un po’ di risate non hanno mai fatto male a nessuno



Buona giornata