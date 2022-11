ASTROTAROCCHI: 28 NOVEMBRE 2022

🍀Ariete siete in una giornata dove c’e’ una forte dispersione di energie, una scarsa concentrazione, l’avete tanti obiettivi e quindi non riuscite a focalizzarvi su nessuno, fermatevi e concentratevi su una cosa per volta, andra’ meglio

🍀Toro arrivano notizie che riguardano soldi in positivo, oppure accordi che faranno in qualche modo accrescere il patrimonio, o il lavoro, cosa che in questo momento state particolarmente coltivando, ci saranno i riconoscimenti adeguati

🍀Gemelli ci sono in arrivo notizie che vi rallegrano e vi fanno tornare il buon umore, direi che inizia ad apparire finalmente il sole, si risolvono piccoli problemi quotidiani e si riprende a sorridere

🍀Cancro Potrebbe esserci la rottura di un amicizia che davvero accade in maniera involontaria, se potete chiarite subito non e’ il caso di trascinarla lontano si rischia di alzare muri che non servono a nessuno

🍀Leone cercate una semplice chiave che vi apra la porta e vi risolva una questione sentimentale, ma accadra’ dovete stare tranquille non lo decidiamo noi quando, ma il destino, l’Universo o chi volete voi, prima o poi si decidera’

🍀Vergine siete di poche parole quando non vi piace qualcosa la cambiate, se qualcosa vi sta disturbando con i vostri tempi, cambiatela e rasserenatevi

🍀Bilancia c’e’ una mediazione un accordo verbale con qualcuno per una questione di lavoro, per chi lo cerca riuscira’ a trovarlo, e per chi lo ha gia’ e’ come se dovesse aggiungere qualcosa ma chiaramente con i riconoscimenti adeguati

🍀Scorpione fate fatica a svolgere le vostre cose, ma le fate comunque e bene, magari intervallate con qualcosa che non siete obbligate a fare, vi rilassa e rende meno gravoso quello che dovete fare, per la buona pace di tutti

🍀Sagittario arriva la felicita’ in amore, e’ solo questione di tempo, per chi e’ single arrivano nuove amicizie e conoscenze che possono trasformarsi e per chi e’ impegnato o si rinnova quello che c’e’ o arriva un ” di piu’ ” molto gradito

🍀Capricorno per voi in questi giorni sono poche le cose importanti la famiglia i figli e i rapporti che durano da tanti anni, avete fatto campo libero e ora siete pronti per incontrare nuove persone, situazioni, lavori insomma pronti per rinascere e rinnovarvi

🍀Acquario controllate i conti, se qualcosa non quadra, per qualche tempo camminate con attenzione alle spese che non serve fare, c’e’ necessita’ di risparmiare qualcosa, per comprarvi anche qualcosa che desiderate molto. Basta un po’ d’attenzione

🍀Pesci volete le cose chiare? Arriveranno a breve e finalmente saprete cosa fare e con chi, la pena e’ stata lunga ma sta per finire con una scelta che sara’ definitiva. Pensate bene prima di decidere

🍀Buona giornata 🍀

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

