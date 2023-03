Astrotarocchi 28 marzo 2023

a cura di Cristina Olmi



-Ariete c’e’ la possibile uscita in qualche posto che vi piace molto e con la giusta compagnia, sara’ una giornata / serata davvero positiva. Ogni tanto una uscita ci sta bene

-Toro c’e’ un po’ di confusione nel lavoro, ma sono nuvole di passaggio che qualche fastidio lo creano, in ogni caso voi saprete come andare oltre e continuare indisturbati la giornata

-Gemelli ci sono scelte e strade che si ripetono, quello che potete decidere voi cambiatelo, se accade da altri verso di voi, lo potrete eliminare e risolvervi il problema

-Cancro le idee sono chiare occorre astuzia per superare ancora degli ostacoli e arrivare dove volete, ma la soddisfazione e’ vicina quindi resistete

-Leone siete un po’ tormentati per amore, ma contate anche sulla fedelta’ dell’altra persona nei vostri confronti, comunque all’improvviso cambiate direzione e svoltate verso un nuovo inizio che appunto sara’ con la persona a cui tenete

-Vergine cercate di fare chiarezza su questioni legate a banche enti statali, finanziarie ecc, ci sono documenti da mettere in ordine fatelo e vi libererete di un peso

-Bilancia c’e’ la fine di cicli che si ripetono all’improvviso arrivano notizie e scelte da fare, si fara’ chiarezza su questioni che v’interessano molto

-Scorpione ci saranno accordi chiari a cui tenere fede e saranno molto remunerativi, la chiave per sbloccare alcune questioni e’ l’amore con cui le fate, avrete delle belle rivincite

-Sagittario la sopportazione e’ troppa, cambierete direzione e anche se con qualche timore una bella falciata la darete, e allora arrivano le gratificazioni, e le soddisfazioni. Tagliate tutto quello che vi pesa e andate avanti

-Capricorno adotterete una strategia fortunata per mettere apposto quello che non va e riuscirete molto bene quindi bravi a voi che c’avete pensato

-Acquario la giornata appare tranquilla senza grandi scossoni e sopratutto di grande calma interiore, quella che serve per stare bene

-Pesci il lavoro andra’ molto molto bene e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare, le novita’ portano una ventata di ottimismo che e’ molto forte, possibile che a catena si risolva anche altro



Buona giornata