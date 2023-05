🟥🟧🟨 Astrotarocchi 🟩🟦🟪🟥🟧 28 Maggio 2023 di Cristina Olmi 🟨🟩



🟥Ariete arrivano a breve notizie di una persona con la quale siete in perfetta sintonia, una persona con la quale vi fara’ molto piacere parlare, puo’ essere amico, qualche ex comunque qualcuno a cui tenete

🟧Toro alcuni sogni si realizzano, troverete la chiave per farlo anche se c’e’ confusione e dovrete pianificare meglio ogni cosa un accordo con qualcuno ve lo permettera’

🟨Gemelli c’e’ qualcosa, probabile un brutto periodo che finalmente si ferma potete riprendere quota e riprendere tutte le vostre cose tranquillamente

🟥Cancro per voi c’e’ stata una grande trasformazione e in questo frangente avete imparato molto, ve lo state portando dietro e vi tornera’ utile per il prossimo futuro, bravi avete fatto un ottimo lavoro

🟧Leone c’e’ una gran voglia di rinnovare tutto e attraverso comunicazioni darete via a questo cambiamento, che sara’ molto importante per voi e definitivo, quindi tutti i grandi progetti vi emozioneranno molto, non fatevi prendere dalla paura

🟨Vergine arrivano notizie da parte di un ente con la quale ci sono questioni burocratiche da mettere in ordine, o che sono sospese, si risolvono al meglio per poi, ma caspita quanta fatica!

🟥Bilancia un circolo che si ripeteva da tempo si e’ fermato, sicuramente voi avete insegnato qualcosa e qualcosa l’avete imparato voi, e comunque e’ tempo d’andare avanti e conoscere il nuovo, che sicuramente e’ meglio di quello passato.

🟧Scorpione vorreste cambiare un po’ di cose ma il momento non pare essere quello giusto, nel frattempo fate quelle piccole cose che danno soddisfazione e vi spingono proprio a non mollare

🟨Sagittario qualcosa si ferma, e anche voi potete fermare un po’ la testa e riposare, e’ ora di rilassarvi e di concentrarvi su voi stessi e sulla ripresa se siete giu’ di tono e’ ora fra poco di ricominciare a camminare e a conquistare altre mete, possibili telefonate di amici accettare l’uscita se ve la propongono

🟥Capricorno niente che si perde era destinato a restare, ma come lo viviamo fa la differenza, si puo’ rimanere male, ma se vista come una sfida da superare, gia’ perde il sapore di sconfitta, cambiate la visuale e si annullera’ la sofferenza eccessiva per qualcosa che era destinato comunque ad andare via, nessuno fallisce e tutti impariamo da tutti qualcosa sempre

🟧Acquario c’e’ qualche accordo con amici per organizzare qualcosa e direi che una gita fuori porta non guasta mai, e’ un fine settimana tranquillo

🟨Pesci si faranno scelte chiare e positive per voi, ma appunto pensate a voi e alla vostra stabilita’, il resto arrivera’ da se’ in automatico, il positivo attira il positivo, ricordatevelo



