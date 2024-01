Astrotarocchi 28 Gennaio 2024 di Cristina Olmi



Ariete l’energia per affrontare la giornata e’ fortemente positiva e quindi sarete molto attivi e con la voglia di fare. Approfittate per finire le cose rimaste a meta’

Toro voi dovrete fare attenzione a non parlare delle vostre cose, tanto piu’ di progetti e programmi, le insidie sono sempre dietro l’angolo meglio tacere e fare, a cose fatte si va oltre

Gemelli la giornata e’ buona molto tranquilla dove dovreste preoccuparvi solo di riposare e di raccogliere i successi che in questo momento riscuotete, la giornata e’ tranquilla

Cancro l’essere comprensivi ed empatici ha dei vantaggi, ma a volte non e’ cosi facile disperdere energie e recuperarle, approfittate di una giornata di calma per riposare. La giornata e’ tranquilla

Leone la nostalgia fa un po’ da padrone, attenzione a che questa non si trasformi in malumore e s’inizia a discutere con chiunque vi capiti a tiro, meglio cercare un po’ di calma e far passare il quarto d’ora che non gira, alti e bassi d’umore

Vergine siete in attesa di qualcosa che non immediatamente, ma arrivera’ e qualcuno risolvera’ le vostre questioni, potrebbero essere burocratiche comunque si risolvono, al momento la giornata di oggi e’ tranquilla

Bilancia le astuzie in questo momento non sono consigliabili, si rischia di fare peggio, meglio aspettare un momento migliore e nel frattempo come spesso accade, alcune si risolvono da sole, la giornata scorre serena

Scorpione occorre un po’ di astuzia per arrivare al cuore, ed e’ quello che farete, la pianificherete quel tanto che basta per arrivarci, ce la farete e poi il consiglio e’ di fermarvi e di vedere gli effetti, che saranno esattamente quelli che volete. Un ottima giornata per voi

Sagittario arrivano notizie positive per voi, qualcosa che ha creato a voi un problema, finalmente viene risolto, c’e’ stata confusione, ma qualcuno se ne occupera’ e si risolve, tornerete alla tranquillita’ a breve

Capricorno situazioni economiche un po’ traballanti trovano la loro stabilita’ vi siete impegnati molto e seriamente, quindi arriva quello che e’ giusto che sia la tanto agoniata tranquillita’, la giornata di oggi e’ scorrevole

Acquario le soluzioni alle situazioni sono state nel tempo pesanti, avevate pensato a degli accordi che non sempre sono stati possibili, ma ormai il passato non c’e’ piu’ in avanti vi aspetta un bel sole tante possibilita’ e tanta voglia di fare, troverete il successo. La giornata e’ tranquilla

Pesci la giornata oggi e’ tranquilla, ed e’ bene che davvero vi riposiate un po’ le ultime settimane sono state sfiancanti e anche il livello energia e’ basso, rialzate con pensieri positivi le vostre scorte e fra qualche giorno tutto andra’ meglio ❤



Buona giornata



🌞 Per consulenze piu’ dettagliate potete contattarmi o su Whatsapp al 347 57 49 499 o su messanger 🌞