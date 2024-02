Astrotarocchi

28 Febbraio 2024 di Cristina Olmi



Ariete alcuni riconoscimenti che sono stati fermi, ora iniziano a farsi avanti, quindi tutto il buon lavoro svolto, sicuramente ora comincia a dare i risultati, non fermatevi , ma continuate, il successo sicuramente anche se in ritardo, arriva.

Toro c’e’ un po’ di confusione, ma e’ momentanea, sembrerebbe riguarda il lavoro, ma qualunque sia il settore interessato, tranquille si risolve e si fanno scelte chiare, portate avanti queste senza esitazione alcuna

Gemelli quello che spesso invocate, il colpo di fortuna, potrebbe bussare alla vostra porta, con un entrata extra, una piccola vincita insomma in qualche modo arriva, occhi e orecchie aperti, non fatevi sfuggire il momento, la giornata e’ buona

Cancro fatte le scelte si comincia a navigare verso nuove mete, ma ancora uno sguardo al passato lo date, e’ meglio lasciare porti dove non c’e’ molto da recuperare, guardate in avanti, quello che avete perso ha lasciato posto al nuovo, la giornata comunque e’ tranquilla

Leone ci sono dei cambiamenti in meglio che state attuando o che attuerete a breve molto positivi forse un cambio un trasferimento un rientro in qualche posto, in ogni caso di qualunque cosa si tratti andra’ bene

Vergine la giornata sembra essere tranquilla, in realta’ state riflettendo molto su alcune azioni da fare, e , le farete queste azioni a giusta ragione, infatti avrete la meglio su qualche questione importante e la giornata scorre tranquilla

Bilancia Avete qualche pregiudizio che un po’ vi offusca, fermatevi prima di dire cose che non pensate, provate a cercare in voi un equilibrio che suona un po’ precario, e sistemate le cose che non vanno, fatto questo la giornata decisamente volge al meglio

Scorpione Le notizie che aspettate arriveranno, nel frattempo non state chiuse in voi stesse, a pensare, cercate di uscire dal guscio, fuori e’ pieno di opportunita’, e qualcuna potrebbe fare al caso vostro, evitate l’eremitaggio

Sagittario state programmando qualcosa e siete abbastanza affidabili e seri da portarlo a compimento, non e’ opera facile, ma non c’e’ qualcosa che non riuscite a fare, quindi niente lamenti e andate avanti, c’e’ tanto da fare la giornata e’ buona

Capricorno c’e’ la fedelta’ delle persone che vi vogliono bene, e fra queste c’e’ qualcuno che vi invitera’, parlera’ molto chiaro rispetto a quello che vuole, poi le scelte saranno vostre, la giornata e’ buona

Acquario alcuni accordi da fare, saranno davvero fortunati, e’ consigliabile per sicurezza farli visionare da qualcuno esperto ma andranno decisamente a gonfie vele

Pesci si ripresenteranno persone e situazioni che non sono state positive per voi, solo che hanno cambiato idea, sanno che avete ragione, regolatevi voi come meglio credete, ma non risparmiatevi nel dire quello che pensate. E’ giusto che lo sappiano

Buona giornata