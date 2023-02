Astrotarocchi 28 febbraio 2023

di Cristina Olmi



-Ariete arrivano notizie di qualcosa che avete fatto e che ha avuto successo, e qualcuno in seguito a questo aprira’ una porta importante per voi e per il vostro lavoro che andra’ proprio bene

-Toro fermerete ogni possibilita’ a chiunque di ” controllare ” quello che fate e con chi, farete scelte d’iniziare un nuovo percorso, avra’ il successo che merita ( questa nuova strada ) perche’ sapete fare bene quello che andrete ad iniziare. Niente paura fatelo senza pensare troppo

-Gemelli avete in cuore la voglia proprio di star bene e divertirvi, possono esserci scambi di comunicazioni con amici e conoscenti

-Cancro attenzione a persone prepotenti e maniache del controllo, dovrete cercarvi di sganciarvi da questo tipo di energia e non farvi condizionare da nulla, non e’ proprio il caso

-Leone finisce il momento di tranquillita’ e potreste sentirvi criticati per qualcosa, ma non attacchera’ conoscete molto bene il vostro lavoro, fatevi una risata e andate oltre

-Vergine un bel colpo di fortuna per il cuore e si fa chiarezza su una questione che e’ in sospeso da un po’ e si riparte piu’ forti di prima per chi non ha nulla in sospeso o arriva qualcosa di nuovo oppure migliora quello che avete gia’ e’ un buon momento

-Bilancia siete troppo duri e taglienti con voi stessi, dovreste cercare di ammorbidire la linea, le cose, tutte cambiano, si trasformano e ritornano sotto altre forme, abbiate fede

-Scorpione giornata in cui bisogna fare attenzione al colpo di fortuna in agguata c’e’ una doppia possibilita’ di riuscita in qualcosa, quindi occhi aperti

-Sagittario un amico diventa improvvisamente un corteggiatore, oppure arrivano gratificazioni, aiuti e successo insperato, insomma un periodo tutto da viversi

-Capricorno se avete progetti nascono sotto una buona stella e se avete o dovete rinnovare qualcosa, ci sara’ un grande successo e’ un ottimo periodo anche per il lavoro che aumentera’ se siete liberi professionisti

-Acquario avete un momento d’oro che dovrete sfruttare al massimo e in questo periodo arrivano inviti, incontri e forse qualcuno che diventa stabile e direi una certezza in un mare di confusione tipica di questo periodo, quindi un buon periodo per voi e’ in arrivo

-Pesci le notizie che arrivano possono essere provocatorie, ma sarete in grado di rispondere colpo su colpo e la guerra la vincerete

Buona giornata