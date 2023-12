Astrotarocchi 28 Dicembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete attenzione in questi giorni a non temere il peggio per qualcosa, le paure si trasformano quasi sempre in realta’, cercate di essere positive, sempre concrete con i piedi a terra, ma positive, si rischia di veder rallentati i progetti, e non e’ il caso. La giornata e’ un po’ su e giu’, cercate l’equilibrio

Toro chiusa una porta si apre un portone, voi avete chiuso un capitolo e avete o state per cambiare direzione, arrivano notizie chiare e nonostante la confusione si prendera’ la direzione giusta si realizzeranno molte cose, e’ solo questione di pazienza e tempo e tornera’ il sole

Gemelli arriva qualche proposta un po’ dubbia, e’ bene controllare prima di decidere o firmare qualunque cosa, ma voi avrete e avete un buon fiuto e il colpaccio non riuscira’ comunque e’ bene evitare di fare qualunque cosa senza riflettere o far controllare bene

Cancro le liti e i battibecchi vi stanno portando a un livello molto alto di sopportazione, andate oltre, diversamente si addensano le difficolta’, un bel respiro e se ritenete non rispondete proprio, e’ l’unico modo per venirne fuori bene, ignorate, le parole vanno al vento, a voi bastano i fatti per dimostrare chi siete

Leone ci sono dei cambiamenti un po’ lenti ma che si sono gia’ avviati, qualcosa si e’ chiuso, e alcune notizie sono bloccate, ma tranquille che arriveranno e si mettono a posto anche delle questioni pratiche che sono sospese, la giornata e’ tranquilla

Vergine ci sono piu’ strade da poter seguire, quella che percorrerete e’ quella che con un po’ d’astuzia vi portera’ a meta e muovendovi a piccoli passi riuscirete ad arrivare alla soluzione, che sara’ piu’ che soddisfacente

Bilancia in base a notizie che arriveranno dovrete fare delle scelte per riuscire a riprendere le gratificazioni e i giusti meriti per quello che avete fatto. Siete ben radicati e sicuramente riuscirete a risolvere ogni cosa, nonostante tutto e tutti

Scorpione arriva per voi un inizio fortunato, qualcosa che comincia questi giorni, ha con se proprio la fortuna attenzione a non essere irrazionali, non chiedetevi se e’ giusto o no, non c’e’ nulla di male se la fortuna ogni tanto si affaccia, e da’ una mano, quindi qualunque cosa inizia, lasciate le paure e i dubbi indietro, accade e va bene cosi

Sagittario c’e’ un ritorno di situazione, che puo’ essere d’amore, di lavoro, di amicizie e potreste stabilire degli accordi che vanno a lungo termine, sono possibili riconciliazioni e per chi ha dubbi sulla fedelta’ della persona che ha accanto, e’ fedele

Capricorno siete pieni di buona energia e c’e’ probabile l’inizio di un nuovo lavoro che andra’ molto bene, e portera’ dei bei guadagni con l’inizio dell’anno nuovo, seguite anche questa corrente, vi si apriranno molte porte, la giornata e’ tranquilla

Acquario la giornata si presenta scorrevole, con anche dei cambiamenti di programma che comunque non vi scombussolano piu’ di tanto, e comunque in ogni caso le questioni quotidiane verranno messe a posto

Pesci all’improvviso arrivano notizie qualche ostacolo da superare ma ce la fate senza nessun problema, giornata un po’ in affanno ma che si supera tranquilla



Buona giornata

