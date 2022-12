Astrotarocchi 28 Dicembre 2022

-Ariete si fara’ chiarezza su qualcosa che non conoscete bene, non potrete per ora risolvere la questione, dovrete trovare una strada diversa per aggirare l’ostacolo e risolverete sicuramente nelle prossime settimana

Toro ci sono notizie di lavoro e gratificazioni, migliora nettamente in generale un po’ tutto, e tutti i settori vitali, si apre un nuovo ciclo che sembra essere molto positivo

-Gemelli sicuramente un successo e’ alle porte, se gia’ se ne presagisce nell’aria l’odore non lo so, ma sta arrivando, arrivano belle novita’, apprezzamenti per quello che fate e una chiave per sbloccare la situazione economica e’ gia’ pronta

-Cancro Molte comunicazioni e contatti su social, ma anche sul lavoro molta frenesia e giornata impegnativa concentratevi. dovrete fare delle scelte che saranno veramente la soluzione a molti problemi e finalmente potrete godere un po’ di tranquillita

-Leone ci sono piu’ strade da poter seguire, quella che percorrerete e’ quella che con un po’ d’astuzia vi portera’ a meta e muovendovi a piccoli passi riuscirete ad arrivare alla soluzione, che sara’ piu’ che soddisfacente

-Vergine le liti e i battibecchi vi stanno portando a un livello molto alto di sopportazione, andate oltre, diversamente si addensano le difficolta’, un bel respiro e se ritenete non rispondete proprio, e’ l’unico modo per venirne fuori bene

-Bilancia finisce un periodo ci sono notizie di qualcuno che in qualche modo vi fara’ piacere avere, e finalmente ritorna la chiarezza e la capacita’ anche di mettere in ordine cose che attualmente non lo sono, c’e’ la capacita’ di risolvere molti piccoli fastidio

-Scorpione ci sono entrate di soldi che ciclicamente si ripetono, o forse dovuti ad accordi patti contratti che stringerete con qualcuno. Sono possibili ritorni in coppia

-Sagittario dopo un periodo pesantissimo finalmente la meritata ricompensa e’ in arrivo. Si chiude qualcosa che non va piu’ ma si apre un periodo di grande rinascita e di grande soddisfazione, potrete godere degli sguardi di chi non ha voluto credere in voi

-Capricorno si cerca la strada per avere riconoscimenti e meriti sul lavoro che tardano ad arrivare ma state tranquille che tutto arriva al momento giusto, ma anche possibile, visto il periodo che tutti un po’ vivono, non perderete nulla

-Acquario dopo tanto patire forse per un lungo periodo molto pesante, finalmente si arriva ad una buona soluzione che porta stabilita’ e sicurezza. Potete rilassarvi

-Pesci in base a notizie che arriveranno dovrete fare delle scelte per riuscire a riprendere le gratificazioni e i giusti meriti per quello che avete fatto. Siete ben radicati e sicuramente riuscirete a risolvere ogni cosa, nonostante tutto e tutti

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

Vi auguro una buona giornata ❤