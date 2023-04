🌙🌟🌙Astrotarocchi 🌟🌙🌟

🌙🌟 28 Aprile 2023 di Cristina Olmi 🌙🌟



🌙Ariete C’e’ molta chiarezza per quello che riguarda i progetti e le idee per la famiglia solo dovrete fare attenzione a qualche ostacolo che si supera comunque con facilita’

🌟Toro Si fa un cambiamento di direzione nei pensieri, arrivano comunicazioni da social o dal lavoro e si risolvono delle situazioni

🌙Gemelli arrivano notizie e sulla base di queste notizie si cambia direzione si fanno accordi che dovrebbero portare nel tempo belle soddisfazioni

🌟Cancro avete a cuore una questione importante che si rinnova da tempo e con una persona alla quale siete molto legati, e’ un rapporto dove c’e’ affinita’ e di lunga data, tendera’ ancora a migliorare

🌙Leone State tenendo d’occhio in silenzio qualcuno attraverso i canali media e in maniera fortuita qualcosa riuscite a capirlo, risolverete questa faccenda sospesa in qualche modo

🌟Vergine qualcuno vi sta corteggiando e la cosa iniziera’ a colpirvi solo fate attenzione a far quadrare tutte le cose in famiglia

🌙Bilancia sentite in diminuzione l’affiatamento con qualcuno ma nonostante questo con il tempo questa cosa ( qualunque essa sia ) si aggiustera’, e’ solo questione di crederci o meno

🌟Scorpione e’ un momento dove i sacrifici che fate, non vedono la parola fine c’e’ confusione ma prestissimo arriverete alla chiarezza e al successo, i sacrifici verranno ripagati

🌙Sagittario ai problemi di cuore, avete ceduto il passo a questioni piu’ pratiche, al momento avete fatto bene, si risolvono diverse questioni economiche

🌟Capricorno questione lavorativa si sblocca arrivano riconoscimenti, forse soldi extra e guadagni insperati, e’ il vostro momento

🌙Acquario un bel taglio a volte e’ salutare e’ ora di far capire alcune cose in maniera chiara e decisa, non si puo’ lasciare comandare gli altri su quello che proviamo o dovremmo provare noi

🌟Pesci si presenta una giornata tranquilla, dove sara’ possibile parlare e chiarire alcune cose inerenti degli affari in corso e delle possibili soluzioni per risolverle una volta e per sempre



🌙Buona giornata 🌟