Astrotarocchi 28 agosto 2023

28 Agosto 2023 di Cristina Olmi



-Ariete con qualcuno prenderete accordi per qualcosa ma attenzione questo qualcuno, presto prendera’ le distanze da quanto dice quindi se dovete fare qualcosa fatelo voi e non contate troppo su questa persona

-Toro la chiarezza portera’ a risolvere una questione importante e a lasciarvela anche un po’ alle spalle, andando avanti si capiranno anche le dinamiche e le motivazioni che le hanno messe in moto dovrete solo aspettare un po’

-Gemelli ci sono piu’ strade che potete prendere al riguardo di una faccenda, la cosa vi creera’ confusione, niente paura basta aspettare e c’arriverete senza forzature a capire quale intraprendere e qual’e’ la migliore per voi

-Cancro c’e’ la fine di una sopportazione e si e’ pronti a ripartire con nuove idee e nuovo slancio per metterle in campo e iniziare a costruire, serve anche a voi, tutto questo, per tirare fuori il meglio e per dimostrare quello che valete

-Leone arrivano notizie di cambiamenti, non c’e’ necessita’ di mettersi sulla difensiva, le vostre cose sono al sicuro e avete anche l’aiuto della fortuna, direi che la giornata per voi scorre liscia e senza grandi complicazioni

-Vergine qualcosa vi confonde un po’ le idee, quindi l’unica cosa da fare e’ cambiare direzione, se c’e’ qualche accordo con qualcuno fate attenzione diminuisce la voglia della controparte di collaborare quindi anche qui, conviene contare su voi stessi poi se arriva il resto ben venga, la giornata comunque ha un po’ di alti e bassi

-Bilancia alcune questioni verranno chiarite nei prossimi giorni e si chiude definitivamente un ciclo pesante e noioso, questo lascia lo spazio per altro piu’ leggero e motivante, ogni tanto mettete in moto il ” sano egoismo “

-Scorpione c’e’ da mettere a posto qualche questione economica che nell’arco della giornata si presentera’ ma la chiarezza d’idee arriva immediatamente dopo, nell’arco della giornata e’ tutto risolto

-Sagittario arrivano anche per voi notizie al riguardo di situazioni economiche che pero’ si sono risolte quindi si avvia una nuova epoca dove le cose decisamente marceranno meglio

-Capricorno arrivano riconoscimenti e fama per quello che svolgete e per come lo svolgete, oltre che probabili aumenti di stipendi e molti corteggiatori, le acque hanno iniziato a muoversi

-Acquario un po’ di nervosismo e’ nell’aria cercate di concentrarvi su qualcosa che comunque vi piace fare, per evitare discussioni anche a volte, futili, o danni che poi sono difficili da cancellare, giornata un po’ sopra le righe

-Pesci alti e bassi di umore anche in relazione a quello che vi gira intorno, pero’ visto che lo sapete in anticipo, quello che potete evitare, evitatelo, risparmierete energie e fatica



Buona giornata ❤