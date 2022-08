Astrotarocchi 28 agosto 2022 a cura di Cristina Olmi



🔴Ariete avete un progetto e delle scelte fra piu’ possibilita’, troverete una chiave in base a una notizia positiva saprete che la direzione presa e’ quella giusta

🟠Toro nuovi inizi per voi che al momento si dovranno fermare, quindi troverete una strada alternativa per ” sorvolare ” l’ostacolo e procedere con i vostri piani, si tratta di un ritardo nulla di piu’

🟡Gemelli in questo momento a livello economico la situazione e’ un po’ pesante, ci sono dei piccoli sacrifici da fare ma riuscirete entro breve a mettere a posto i conti quindi non vi preoccupate

🔴Cancro con una bella discussione chiarificatrice si recupera in netto miglioramento una situazione che sembrava persa, in realta’ niente e’ perduto e questo rapporto si recuperera’

🟠Leone Siete molto fedeli a voi stessi ma e’ ora di levare l’ancora e salpare verso nuovi confini, che per voi, se solo lo volete veramente non esistono, andrete incontro a tantissima energia positiva, tanta fortuna e tanto di tutto quello che volete, ma e’ ora di muovervi

🟡Vergine Non forzate nessun avvenimento vi verra’ fatta una confidenza o rivelato un segreto e sulla base di questo potrete portare avanti un progetto che si era arenato da tempo, riprendetelo modificatelo e portatelo avanti

🔴Bilancia oggi avrete il desiderio di lasciare un segno del vostro passaggio a qualcuno, se ve la sentite fatelo, e’ una cosa bella desiderarlo e riuscirci

🟠Scorpione se qualcuno vi tende una mano, provate a farvi aiutare e’ la persona giusta per voi e per il vostro problema e ne venite sicuramente fuori prima e meglio

🟡Sagittario qualcosa di piccolo un’idea un progetto sta iniziando a prendere piede, coltivatelo merita attenzione e cura

🟡Capricorno avete l’elasticita’ per adeguarvi a una situazione che non vi piace, ma e’ necessario esserlo, fortunatamente dura solo una giornata

🔴Acquario avete una forte sete di liberta’ e di svincolarvi fa qualcuno un po’ soffocante, fatelo se vi fa stare meglio

🟠Pesci dovrete cambiare direzione a qualcosa che non ha preso una bella piega, potete ancora sistemare le cose



🟡Buona giornata a voi 🔴

