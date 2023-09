Astrotarocchi 27 Settembre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE in famiglia arrivano buone notizie e sopratutto qualcosa che si e’ risolto con la collaborazione di tutti, e’ finalmente la chiusura di qualcosa che per molto tempo ha creato problemi, adesso si puo’ guardare oltre

TORO Arrivano notizie che riguardano il lavoro per chi lo cerca, ma potrebbe anche essere un invito che vi procura molta gioia e serenita’, e anche quella ci vuole

GEMELLI qualcosa anche a voi si risolve, e inizia una nuova fase, all’improvviso si apre una possibilita’ di fare chiarezza e di avere successo, una giornata eccezionale per voi

CANCRO vi aspettano scelte importanti che riguardano il lavoro ma anche la situazione economica di riflesso viene messo in sacrificio il lato ” volpesco ” che tanto va d’accordo con lavoro e soldi, c’e’ un po’ di nervosismo ma e’ solo una giornata che passa veloce

LEONE Vorreste programmare alcune cose ma c’e’ confusione, deciderete di cambiare strada e con l’aiuto di qualcuno comunque farete chiarezza e risolvete la questione

VERGINE la vostra fama e’ oscurata da qualcuno che cerca in ogni modo di fermarvi, ma sarete voi stesse a bloccare questo stato di cose, e finalmente riuscirete ad emergere com’e’ giusto che sia, e vi lascerete alle spalle questa brutta persona ed e’ un bene per la vostra tranquillita’

BILANCIA nuovi inizi vi permetteranno di cambiare direzione, di divertirvi, e nonostante in questo periodo non siete al top dell’umore qualcosa riuscite a metterla apposto, forse una situazione economica, in ogni caso la giornata e’ tranquilla

SCORPIONE oggi la fortuna vi cammina accanto, cercate di sfruttare questo momento per sistemare piu’ cose possibili in sospeso e’ il momento giusto, non rimandate

SAGITTARIO arrivano notizie di lavoro molto positive sia per chi lo cerca che per chi ce l’ha, avete solo un po’ di confusione che fermerete subito al riguardo di qualche scelta da fare, farete quella giusta con tanta soddisfazione

CAPRICORNO ci sono dei cambi di direzione che proprio non comprendete ma sappiamo anche che le persone cambiano idea con molta facilita’, bisogna rimanere saldi sulle proprie posizioni, e andare avanti, chi ci ama davvero non mollera’

ACQUARIO ci saranno notizie che fanno chiarezza e luce su qualcosa che era al ” buio ” e la fortuna anche per voi, vi fa trovare la chiave giusta per risolvere, appunto questa faccenda. A dare una mano, sara’ un uomo

PESCI c’e’ un po’ di sofferenza ma e’ momentanea, sul settore economico, piano piano risalirete la china e rimetterete in ordine i conti, state tranquilli che a tutto c’e’ rimedio



Buona giornata