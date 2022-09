Astrotarocchi: 27 settembre 2022

🌞Ariete ci sono nuove iniziative che vanno affrontate anche con un pizzico di furbizia per poi dopo fare chiarezza, quindi fate quello che dovete senza dire nulla, solo a cose fatte potrete parlare

🌞Toro in segreto dentro di voi pensate a qualcosa che ha a che fare o con la famiglia, o con qualcuno a cui siete particolarmente legate e o pensate ad un ritorno che ci sara’

🌞Gemelli arrivao patti accordi da fare con qualcuno che migliora la vostra situazione economica e vi permette di stare al sicuro, potrebbe essere anche un ente statale

🌞Cancro c’e’ una forte decisione da prendere ci state pensando da un po’, la prenderete e non sara’ semplice metterla in atto, ma lo farete, alla distanza capirete che era l’unica cosa possibile da fare

🌞Leone ci sono spostamenti o fisici, o cambiamenti d’idee che saranno molto fortunati, e fissano definitivamente un successo che avete faticato molto a raggiungere

🌞Vergine dubbi nello scegliere una direzione da prendere ma con delle notizie o la visita di una persona saprete cosa fare, alla fine sara’ una buona giornata

🌞Bilancia per voi, le montagne sono sempre da scalare a mani nude ma il successo che ne ricaverete sara’ veramente di notevole importanza nel tempo, sarete supportati e sopportati anche dalla famiglia dalla quale voi ogni tanto vorreste scappare, non occorre scappare ma semplicemente lasciare parlare e si risolve

🌞Scorpione bellissimo momento dove lo sblocco di una situazione critica c’e’ stato e’ ben saldo anche se e’ stato pesantissimo ne siete venuti fuori ed e’ stato per chi e’ molto terreno un gran bel colpo di fortuna, in alcuni casi un miracolo, ricordatevi di ringraziare chiunque volete voi, arriveranno belle situazioni e presto tutto questo buio verra’ dimenticato

🌞Sagittario in questo periodo tutto quello che di bello e gioioso c’e’ rischia di essere sempre rovinato da qualcuno un po’ invidioso e molto pesante e’ il caso di togliervelo di torno, vi porta via molta energia e vi schiaccia ad ogni possibile gioia, nel momento che ve ne liberate finalmente avrete cio’ che vi spetta trionfi avanzamenti di carriera e opportunita’ vantaggiose vedete voi se conviene avere questa serpe vicino

🌞Capricorno arrivano notizie che impongono decisioni e scelte da fare, qual’e’ la strada migliore? Quella che comporta si sacrifici e rinunce ma anche tanta futura soddisfazione. Ci sara’ della confusione com’e’ normale che sia ma passa, non scegliere sarebbe inopportuno rischiereste serie conseguenze quindi armatevi di pazienza e di saggezza che e’ quella che occorre ora e decidete per il meglio

🌞Acquario Chiudete definitivamente con qualcuno che veramente vi ha succhiato energia a gogo’ mettete un sigillo per sicurezza e lasciate andare questo passato ingombrante, in avanti avete delle belle soddisfazioni che vi state negando per chi o per cosa? Per il nulla, appunto il suo tempo e’ finito andate oltre

🌞Pesci delle banali chiacchiere con qualcuno amico vi fara’ venire in mente qualcosa di veramente geniale, prima di partire in quarta, lavorate bene questa idea, modellatela a vostro piacimento e traetene il maggior vantaggio possibile ma da soli, non trascinate in questa avventura nessun’altro e’ vostra l’idea e voi da soli la dovrete attuare.

🌞Buona giornata 🌞

