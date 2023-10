Astrotarocchi 27 ottobre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE ci sono per voi notizie che sono fortunate, probabile sblocchino qualcosa a livello economico, se cosi non e’ comunque sono notizie buone per voi e la giornata procede tranquilla

TORO qualcosa vi permettera’ di cambiare direzione e di sbloccare qualche nuova iniziativa che riporta un po’ di serenita’ nella vostra vita e vi permette di fare qualcosa che vi piace

GEMELLI qualcosa in questa giornata non sara’ possibile farla, a volte l’impedimento e’ per il vostro bene, quindi bastera’ aspettare qualche giorno e lo farete lo stesso

CANCRO per voi giornata un po’ di alti e bassi ma se ve lo rammentate farete presto a mandarla tutta in alto, e’ solo una giornata che poi passa e finisce

LEONE Le idee sono chiare per quanto riguarda l’aspetto sentimentale ma e’ preferibile spostare l’attenzione su altro, a volte distraendo la mente, si riesce a distanza di tempo a vedere le cose in maniera diversa e a fare scelte piu’ attente

VERGINE arriva una novita’ per voi nel settore lavorativo, dovrete fare delle scelte che vanno attentamente valutate, c’e’ da migliorare ma anche molto da fare, quindi pensate bene prima di rispondere

BILANCIA all’improvviso arriva una soluzione e per qualcuno anche un nuovo contratto di lavoro, se lo state cercando arrivano comunicazioni in merito, e comunque in generale la giornata e’ positiva

SCORPIONE attenzione nella giornata di oggi, non e’ consigliabile fare mosse avventate, va bene seguire l’istinto, ma oggi e’ meglio ragionare, l’astuzia ne uscirebbe male, quindi meglio rimandare o riflettere prima di fare

SAGITTARIO Ci sono per voi importanti novità in arrivo, attenzione a non esagerare e cercate di mantenere tranquilli i rapporti interpersonali, potreste avere voglia di mettervi al di sopra di qualcuno, non e’ il caso

CAPRICORNO Per voi c’e’ un ritrovarsi con qualcuno o qualcosa, c’e’ aria di riconciliazione e per qualcuno anche di perdono, si risolvono i problemi con il partner e anche qualche ritorno in amicizia

ACQUARIO dovrete affrontare nuove sfide, ma attenzione la tentazione potrebbe essere quella di andare oltre i propri limiti e potrebbe diventare rischioso, affrontate le sfide tenendo presente che piu’ di un certo punto non potete andare e comunque le superate

PESCI ci sono dei confronti che andranno fatti e servira’ appunto per risolvere delle questioni, che sono a favore vostro, cercate di mantenere la vostra posizione e di non retrocedere nemmeno di un passo



Buona giornata