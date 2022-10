Astrotarocchi: 27 ottobre 2022

🍇Ariete Siete solide forti e capaci di proteggervi da sole, quindi non abbiate paura se ci sono cambiamenti e spostamenti o desideri che vorreste esaudire, riuscirete nei vostri intenti senza nessun problema ovviamente nel tempo

🍎Toro ci sono delle belle sorprese in arrivo per voi un regalo, dei soldi inaspettati, e c’e’ un’attenta riflessione al riguardo di una persona che vi manca molto, non dovete temere arriverete alla soluzione anche di questo problema

🍇Gemelli c’e’ voglia di sorridere e divertirvi ma ancora un po’ dovrete pazientare, arrivano buone notizie sul lavoro e la situazione economica inizia a migliorare

🍎Cancro attenzione a inganni e possibili delusioni, evitate tutte le persone che non siete certe siano affidabili, e’ l’unico modo per stare alla larga dal dispiacere che possono procurare, la giornata scorre tranquilla

🍇Leone c’e’ un colpo di fortuna vicinissimo a voi, c’e’ prosperita’ riuscita e ricchezza in arrivo, non fatevela scappare e provate una giocata ( CON MODERAZIONE )

🍎Vergine c’e’ una sfida, una competizione attenzione a non rimetterci qualcosa, non e’ il momento giusto per alimentare qualcosa che non siete in grado per altri motivi, di seguire come vorreste, lasciate alla prossima manche qualunque competizione

🍇Bilancia il vento ha cambiato direzione, quello che avete tagliato non vi ostacola piu’ in nessun modo ora dovete solo sistemare la rotta e viaggiare verso le vostre mete, che raggiungerete

🍎Scorpione in famiglia c’e’ qualcuno che non la racconta giusta, tenete d’occhio qualche famigliare furbacchione che vorrebbe di piu’ di quello che ha, ve ne accorgerete comunque per tempo

🍇Sagittario ci sono molte buone occasioni per voi, non date adito a far pensare ad altri che le cose marciano bene, l’invidia e’ in agguato meno si sa piu’ vivete meglio

🍇Capricorno state controllando che tutto vada per il meglio senza accorgervi che siete protetti oltre ogni immaginazione, quindi c’e’ gia’ chi da lassu’ controlla che non v’accada nulla di male, la giornata si presenta tranquilla

🍎Acquario ripensate a qualcosa del passato alla forte tentazione che avete di smuovere le acque per avere le vostre soddisfazioni qualcuno vi aiutera’ nell’impresa con una bella vittoria per voi

🍇Pesci avete un cuore buono, ma vi stanno comunque strapazzando un po’ troppo cercate la compagnia di persone che vi vogliono effettivamente bene per come siete e mollate quelli che per voi non vanno piu’ bene, la vostra vita diventerebbe di colpo piu’ semplice



🍎Vi auguro una buona giornata 🍇

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

Mi piace: Mi piace Caricamento...