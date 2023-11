Astrotarocchi 27 Novembre 2023 di Cristina Olmi



🌟Ariete State cercando, in particolare questa settimana, il modo e la strada giusta per arrivare alle gratificazioni, non sara’ proprio questa settimana ma c’arriverete e quello che desiderate per voi arrivera’, la giornata comunque scorre facendo progetti e riflettendo molto

🌟Toro quello che e’ stato e’ stato, state lasciando alle spalle momenti significativi, belli o brutti poco importa, siete in navigazione verso altrove e all’improvviso possono arrivare notizie di una persona amica con la quale ci sono cose da risolvere o da capire, comunque la giornata scorre tranquilla

🌟Gemelli si risolvono alcune cose anche se non oggi, comunque nei prossimi giorni, e potrebbe farsi vivo qualcuno del passato, ovviamente poi cosa fare o non fare, spetta a voi, in ogni caso diverse cose si metteranno a posto

🌟Cancro anche se le soluzioni sono lente a volte ad arrivare, arriveranno comunque e qualcosa di stabile e definitivo e’ in arrivo per voi, ci sono ancora piccoli fastidi, ma sono cose risolvibili, quindi non perdete ne’ volonta’ ne’ coraggio, a breve qualcosa si sistema in maniera definitiva

🌟Leone aspirate a qualcosa che per voi ha molto valore, probabile si tratti di qualcuno con cui c’e’ stato una grande intesa, o almeno a voi cosi e’ sembrato, uscira’ allo scoperto e molte cose vi saranno piu’ chiare, ma e’ ora di muoversi e non stare troppo a pensare la fortuna aiuta gli audaci

🌟Vergine c’e’ un cambio di direzione per qualcuno, arrivano notizie chiare e atte a risolvere o a chiudere definitivamente qualche capitolo che era nel limbo, ora si capira’ che direzione prendere

🌟Bilancia le difficolta’ del momento verranno spazzate via, e la giornata procede tranquilla, si sistemano delle questioni pratiche e si va avanti nei vostri programmi, attenzione potrebbero esserci dei piccoli colpi di fortuna, o entrate extra inaspettate

🌟Scorpione ci saranno comunicazioni che vi permetteranno di superare le difficolta’ e vi forniranno una chiave per risolvere questioni vostre personali, torna la stabilita’ e il sereno

🌟Sagittario decisioni prese tempo fa, avranno i loro risvolti positivi, e la chiarezza portera’ a voi finalmente la serenita’, ad altri problemi che saranno solo i loro, visto che miravano a danneggiare voi, arrivano le soddisfazioni

🌟Capricorno giornata piena, dove si dovranno fare i conti con un organizzazione perfetta, incastrare tutto a volte non e’ cosi semplice, ma dovreste riuscire senza nessun problema

🌟Acquario dalla chiarezza che avete fatto ora volete i vostri riconoscimenti, o che vi riconoscano la plasticita’ con cui vi siete adattati a ogni situazione, questo avvera’ quando penserete che nessuno ve lo riconosca, fate la vostra strada, quello che deve arrivare a voi, vi trovera’ statene certi

🌟Pesci qualcuno rendera’ giustizia a cio’ che avete subito, spesse volte ingiustamente, esiste anche una giustizia Universale, quindi non avete nulla da temere, dovrete solo avere ancora pazienza



Buona giornata



Per consulenze piu’ dettagliate potete scrivere un messaggio su wa al 347 57 49 499