Astrotarocchi 27 marzo 2023

a cura di Cristina Olmi



-Ariete ci sono dei cambiamenti che farete e v’accorgerete che lasciate alle spalle qualcosa che non v’appartiene piu’, e’ un bene, viaggerete piu’ leggeri e senza alcun pericolo

-Toro state facendo cambiamenti che non sono indolore ascoltate i consigli di qualcuno che sta cercando di rendervi tutto piu’ agevole siate perseveranti e costanti, e non date retta all’insicurezza, avrete grandi vantaggi dal cambiare un po’ le carte in tavola

-Gemelli ci potrebbe essere una proposta di qualcuno che all’apparenza e’ una persona corretta, fate attenzione vuole portarvi via qualcosa, sara’ sufficiente dire no grazie e andare oltre, si rischiano problemi anche poi in famiglia

-Cancro attenzione anche voi a qualche proposta di una donna sarebbe una leggerezza accettarla, nel frattempo potrebbe proporre anche un incontro dove ci si diverte, lasciate stare e’ molto molto falsa

-Leone qualche notizia che arriva vi disturba ci sara’ un po’ di squilibrio e riguarda il lavoro e il vostro attaccamento a questo lavoro, attenzione che qualcuno brinda alle vostre spalle, occhi aperti e se nulla accade, di tutto questo comunque gli occhi aperti non guastano mai

-Vergine qualcosa che vi aspettate vada bene, andra’ meno bene di quello che pensate attenzione a pettegolezzi di qualcuno insospettabile, in ogni caso una persona a voi cara interverra’ per rimettere le cose in ordine e tutto si aggiusta

-Bilancia dopo un momento davvero difficile ora si sta ricostruendo e abbiamo anche voglia di allargare gli orizzonti e di conoscere nuove persone, in questo periodo e’ questo che avverra’ quindi preparatevi a respirare aria nuova

-Scorpione avete il pensiero costante verso qualcuno a cui tenete molto e pensate alla sua situazione, ne parlerete con qualcuno che si dispiace per voi, ma abbiate fede niente e’ per sempre in bene o in male

-Sagittario siete coinvolte almeno con il pensiero verso qualcuno che usa molto la testa ed e’ orgoglioso, ambizioso, poco attento ai sentimenti, in realta’ qualche piccola sorpresa da parte di questa persona ci sara’, e forse anche un incontro

-Capricorno un momento che vorreste essere allegri, in realta’ sentite molta nostalgia e sopportate a malapena i ritardi e gli ostacoli, arrivano notizie riguardo soldi, o un vantaggio che riceverete da essi

-Acquario avete riposto le vostre speranze verso qualcuno, che pero’ e’ molto preso dal lavoro e questioni sue personali, vi sentite un po’ confuse e incerte, attenzione a notizie che qualcuno puo’ riportarvi, non sono sincere per nulla, quindi fidatevi di quello che vedete

-Pesci avete un dispiacere che non passa e ancora dovrete affrontare delle piccole prove ( rispetto a quello che avete passato ) ma la fortuna non vi lascia, riuscirete a superare ogni cosa e con successo



Buona giornata