Astrotarocchi 27 maggio 2024

🌹 27 Maggio 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete sarete abbastanza prese da questioni famigliari, qualcuno compra una casa, altri traslocano o si acquista per investimento futuro, o semplicemente ci si occupa di questioni pratiche quotidiane che riguardano anche la casa, la giornata scorre serena

Toro si sbloccano le intuizioni, e dovrete fidarvi di queste, vi portano a ottime realizzazioni, ma prima si debbono affrontare dei fastidi e una certa indecisione riguardo al percorso da fare, la giornata verte proprio sull’indecisione e le scelte, quindi un po’ faticosa ma si passa tranquillamente

Gemelli rimanete tranquilli di fronte a qualche battibecco o discussione che ci sara’, la vostra franchezza, nonostante il fastidio e’ comunque molto apprezzata e con la vostra positivita’ riuscirete a mettere a posto qualunque cosa, la giornata alla fine risultera’ piu’ serena di quello che appare

Cancro c’e’ un bel sollievo per voi e la fine di un periodo molto pesante e faticoso, resta solo lo stordimento tipico del post tempesta, un qualche accordo vi porta a cambiare direzione ed anche ad avere maggiore fortuna, la giornata e’ pensierosa

Leone arrivano soddisfazioni anche se per qualcosa siete indecisi, ci sara’ un chiarimento con qualcuno che e’ vicino a voi, forse qualcuno che non si e’ reso conto d’aver agito in maniera scorretta, e comunque dopo il chiarimento il sollievo sara’ d’ambedue le parti, la giornata e’ comunque buona

Vergine per ora avendo assaporato un po’ di liberta’ non avrete molta voglia di ritornare ” nelle righe ” ma attenzione che vi verra’ voglia di ribellarvi, ragionate meglio ogni tanto uno sprazzo di liberta’ che alimentare polemiche inutili, la giornata e’ buona

Bilancia per ritrovare calma e serenita’ tuffatevi nella natura, respirate aria buona e vedrete che si plachera’ un po’ l’animo, i cambiamenti mettono sempre un po’ di agitazione, ma sono necessari, meglio farsi trovare rasserenati

Scorpione sarete un po’ abbottonati per quanto riguarda gli affetti, sembra che siete solo voi a dare, attendete che qualcuno vi dimostri quello che prova, e udite udite, lo fara’, la giornata scorre senza grossi problemi

Sagittario c’e’ bisogno sempre di riposo, me lo stanno segnalando spesso, forse si tratta anche di quello mentale, cercate di distrarre la mente con altre cose, possibilmente che vi piace fare, e sicuramente la settimana scorrera’ meglio e sarete piu’ lucidi

Capricorno i conti finalmente inizieranno a quadrare, per chi lavora in proprio arrivano nuovi clienti e per chi no, arrivano gratificazioni e successi, il momento sembra essere veramente positivo, sfruttatelo

Acquario qualche accordo si blocca siete confusi ma ci vuole un po’ di pazienza e si risolve, si fara’ chiarezza e finalmente torna la serenita’ ci saranno nuovi inizi per voi e anche molto fortunati, bisogna contare fino a 100 oggi, ma passa veloce

Pesci la giornata e’ un po’ impegnativa arrivano notizie sul fronte lavoro ma c’e’ anche una buona possibilita’ di cambiare lavoro e per chi lo cerca la possibilita’ concreta di trovarlo, arrivano notizie interessanti per voi



Buona giornata



