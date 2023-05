🔮🔮🔮Astrotarocchi 🔮🔮🔮🔮🔮27 maggio 2023 di Cristina Olmi 🔮🔮



🔮Ariete giornata tranquilla dove si pensa alla complicita’ con qualcuno che non e’ presente ora, ma state tranquille una seconda possibilita’ ci sara’, abbiate fede

🔮Toro ci sono questioni che vi stanno a cuore dove ci sara’ la chiarezza ( con un uomo ) e torna per voi un po’ di serenita’ potete rilassarvi

🔮Gemelli e’ un fine settimana il vostro tranquillo e per chi esce o ha inviti anche momenti molto divertenti, e’ un buon fine settimana il vostro dove c’e’ anche un po’ di allegria

🔮Cancro siete molto spinti al coraggio e alla determinazione per fare chiarezza su qualcosa che a breve verra’ alla luce, solo allora sarete soddisfatti, il fine settimana si prospetta tranquillo

🔮Leone dentro di voi vorreste delle soddisfazioni che appena sara’ possibile comunque vi prenderete, fino a che non arrivate prendetevi un po’ di riposo, la testa ne ha bisogno

🔮Vergine ci sono situazioni bloccate che vi urtano proprio compresa la nostalgia, non si puo’ evitare che arrivi ma si puo’ mandare via velocemente ed e’ quello che dovrete fare e contro cui lottare ora, ma ce la fate sicuramente

🔮Bilancia avete imparato ad apprezzare le piccole cose e di quelle godrete nelle prossime ore e vi renderete conto di quanto a volte non si vedono le cose con gli occhi dell’anima

🔮Scorpione dalla confusione si esce fuori, e finalmente torna il sereno e la voglia di fare oltre a una bella dose di fortuna da cogliere al volo e utilizzare al meglio che potete

🔮Sagittario si sceglie la via della serenita’ e del riposo, e’ stata una settimana pesante, si ha solo voglia di non pensare troppo e di divertirsi, fatelo

🔮Capricorno possono arrivare notizie ( nell’arco di una settimana ) riguardanti il lavoro possono essere nuovi lavori , o anche contratti di lavoro abbastanza lunghi e comunque proprio quello che vorreste voi

🔮Acquario ci sono cose che non sono chiare nell’arco di 3 / 4 giorni si mettono apposto e si capisce perche’ qualcosa all’improvviso non ha girato per il verso giusto, puo’ capitare importante e’ chiarire

🔮Pesci non e’ un momento di grande gioia, ma tutti i sacrifici vi verrano ripagati, abbiate solo la determinazione e il coraggio di non mollare



🔮Buona giornata 🔮