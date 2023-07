🌹🌹🌹🌹Astrotarocchi 🌹🌹🌹🌹

🌹🌹27 luglio 2023 di Cristina Olmi🌹🌹



-Ariete avete fatto delle scelte coraggiose ora e’ il momento di scendere in campo e cominciare a lavorare su un progetto che avete in mente, questo, portera’ bei guadagni

-Toro un po’ di confusione questo periodo e’ all’ordine del giorno ma la chiave la troverete per organizzare in maniera efficiente ogni cosa, con calma e pazienza arrivate ovunque

-Gemelli notizie riguardo le finanze sono in arrivo, forse qualche rimborso o qualche restituzione di un prestito, sta di fatto che potrebbero entrare dei soldi. Non male come giornata

-Cancro c’e’ la riuscita e la fortuna per qualcosa che vi riguarda ma attenzione che provate anche un senso di prigione, vi sentite un po’ ” ingabbiati ” questo senso di oppressione lo potete tranquillamente far passare con una bella passeggiata nei boschi o a contatto con la natura, e’ solo un momento di passaggio

-Leone per qualcuno e’ un momento molto pesante, c’e’ stato un allontanamento, una rottura a causa della vanita’ di qualcuno, ma niente panico, c’e’ una bella sorpresa per voi in arrivo e la gran fortuna a seguire, questa faccenda si sistemera’ molto presto, abbiate fede

-Vergine l’angelo guardiano vi tende una mano e vi fa un dono una sorpresa che non v’aspettate arrivano buone notizie, e’ una pronta una bella rinascita per voi, non perdete la fede nei nostri validi aiuti loro sono li e aspetta solo che voi lo chiamiate e state certe che arriva

-Bilancia ci sono delle difficolta’ da superare e una battaglia da fare, anche qui un aiuto arriva a risollevare le sorti, e a dare una mano, per voi c’e’ una bella vittoria, dopo tante ingiustizie e malcontento direi che proprio ora

-Scorpione un po’ di malinconia assale il tempo e’ volato e non pensate di aver fatto tutto quello che vi eravate prefissati, in realta’ avete fatto piu’ di quello che potevate e ora siete stanchi. E’ ora di fermarvi e riposare

-Sagittario c’e’ qualcosa o qualcuno che continua a sottrarvi qualcosa che voi volete a tutti i costi, avete mai pensato che magari non e’ la stessa cosa che vuole l’altra parte? Potrebbe, non siete costretti ad accettarlo, ma potete scegliere di continuare a camminare e poi se deve arrivare lo fara’, per ora non fermatevi e andate avanti

-Capricorno avverra’ qualcosa che coinvolge delle amicizie, involontariamente saranno il ” veicolo ” di un aiuto dai piani alti e troverete insieme una soluzione a qualcosa che non riuscite a risolvere, siete protette, abbiate fede quello che oggi non vedete e’ gia’ in cantiere per l’universo

-Acquario la vostra giornata e’ tranquilla e la fortuna bussa da voi una piccola giocata provatela ( CON MODERAZIONE ) e magari un bel regalo ve lo fa, comunque la giornata e’ buona

-Pesci la giornata scorre tranquilla sia sul lavoro che nella vita privata, approfittate per riflettere su quello che volete davvero fare di voi e della vostra situazione



🌹🌹Buona giornata 🌹🌹