Astrotarocchi: 27 luglio 2022

Ariete il sole e’ dalla vostra parte, c’e’ una super buona energia da sfruttare al meglio quindi si puo’ iniziare qualcosa di nuovo, si deve fare attenzione se giocate alla fortuna, insomma una giornata davvero buonaToro l’ottimo lavoro che state facendo in questo periodo vi porta guadagni, abbondanza e successo, non avete motivo, in questi giorni di preoccuparviGemelli ci sono dei piccoli contrasti in questi giorni che possono infastidirvi, ma state tranquilli, sono cose passeggere che non rallenteranno la vostra marciaCancro occhio a chi e’ troppo presuntuoso convinto di essere il centro del mondo, non solo non lo e’, ma non date modo di farglielo pensare, ben presto si allontanera’Leone attenzione a chi vi lusinga troppo, si cela, dietro le lusinghe, una persona con pessime intenzioni, e soprattutto molto bugiarda, non fatevi attrarre da quello che sembra oro, e’ ottoneVergine per qualcuno di voi, la relazione che non e’ ufficiale, potrebbe diventarlo, oppure potreste rivivere una bella stagione con fase d’innamoramento inclusa, un bel periodo direiBilancia potrebbe esserci una conversazione un incontro dove venite corteggiati attenzione a quello che dira’, e’ molto importante per farvi capire chi e’ davveroScorpione qualche ostacolo andra’ superato, ma niente paura se usate l’intuizione lo aggirerete molto velocemente, cercate di essere pronti a cavalcare l’onda e tanti saluti all’ostacoloSagittario si avra’ a che fare con un uomo, potrebbe essere un amico, o anche una persona con la quale farete affari molto affidabile, potete fidarviCapricorno ci sono buone notizie in arrivo, una vera e propria rinascita, molta generosita’ nei rapporti con gli altri, e molta buona energia, usatela per cose che resteranno nel tempoAcquario ci sono delle influenze sulle energie molto positive per voi arrivano aiuti insperati che vi permetteranno di ancorarvi su una situazione di assoluta tranquillita’, godetevi questo periodoPesci Attenzione a qualcuno che vuole fare l’amica in realta’ e’ gelosa e va cercando di creare litigi e malcontento tenetevene alla larga e soprattutto non raccontate i vostri fatti.Vi auguro una buona giornata