Astrotarocchi: 27 gennaio 2023

-Ariete siete un po’ in pensiero per la famiglia, ma non c’e’ nulla che non va e a volte discutere ci sta e fa bene, comunque non c’e’ nulla che davvero non va

-Toro Si muovono i primi passi per cambiare la direzione ad alcune questioni che vi stanno a cuore, nonostante l’incertezza e’ bene che continuiate su questa strada

-Gemelli state cercando di capire alcune dinamiche non chiare riguardo a un uomo, e vorreste chiarezza, che ci sara’ al momento giusto, affrettare i tempi non e’ una buona idea

-Cancro le storie complicate in amore esistono da sempre, come si risolvono, dipende dalla testa e dal raziocinio, se riuscite a navigare evitando le tempeste, forse ottenete di piu’ rispetto al tuffarcisi dentro, evitate in questi giorni la lite

-Leone i spostamenti che nei giorni scorsi era meglio evitare e’ ora di riprenderli, ci sono soluzioni per una questione che vi ha dato molto da pensare ma che appunto si risolve

-Vergine fine del buio, e’ in arrivo per voi la primavera in inverno arrivano inviti, gratificazioni, aiuti insperati, si apre una bella pagina del vostro libro

-Bilancia ci sono momenti in cui fare un’azione astuta non e’ il caso, questo e’ uno di quei momenti, mantenete la tranquillita’, la zappa sui piedi se la dara’ qualcun’altro che non siete voi

-Scorpione arrivano notizie di soldi e di situazioni che si mettono apposto, non c’e’ nulla di cui preoccuparsi

-Sagittario qualcosa si ferma per raggiunti limiti di sopportazione, ma questo apre la porta a nuove belle situazioni e a colpi di fortuna che non potete perdere in nessun caso

-Capricorno nella confusione si spalanca una possibilita’per l’acquisto di qualcosa d’importante una casa, un negozio, qualcosa di solido che resta per molto tempo, e’ il momento giusto per questo

-Acquario un accordo potrebbe rivelarsi meno solido di quello che sembrava, guardatevi intorno, e se trovate occasione migliore cambiate strada

-Pesci ci sono scelte importanti da fare ma state riflettendo, sono davvero importanti per la vostra vita e decisamente la cambierete in meglio

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale