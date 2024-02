Astrotarocchi 27 febbraio 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ 🌹 27 Febbraio 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete in questo momento guardandovi intorno si puo’ avere la fortuna d’incontrare l’amore, che non e’ tutto ma e’ abbastanza, c’e’ qualcuno che osserva e cerca di capire come muoversi, in ogni caso potrebbe arrivare il classico colpo di fulmine quindi occhi aperti e antenne dritte, la giornata comunque e’ buona

Toro nella cose che fate ci mettete amore e comunque nella testa c’e’ la voglia di vivere e cambiare, se pur molto radicate la testa e’ elastica quindi qualcosa lo studierete, e andra’ anche molto bene, la giornata e’ buona

Gemelli in questi giorni qualche sacrificio economico puo’ essere utile farlo, c’e’ lentezza nelle entrate, e al massimo avrete fatto un salvadanaio per farvi un bel regalo piu’ avanti, e comunque le giornate scorrono tranquille

Cancro per voi e’ in arrivo un nuovo inizio finanziario, ci sono stati dei problemi, ma si stanno risolvendo, si parte non proprio da zero e questo e’ gia’ molto positivo, e in piu’ le entrate economiche miglioreranno nell’arco del tempo, quindi non scoraggiatevi e andate avanti

Leone avete sempre in mente qualcosa che dovete fare, ma a volte e’ proprio la vita ad impedire che tutto si possa fare quando vogliamo noi, cercate di non inchiodarvi su quel pensiero e lasciate che le cose accadano quando e’ l’ora e il momento giusto, se e’ giusta la qualunque cosa che avete in mente accadra’

Vergine arrivano per voi delle notizie straordinarie, nel senso che non ve l’aspettate ma saranno molto molto positive e’ a sorpresa quindi non sappiamo riguardo cosa, ma sono sicuramente ottime, quindi preparatevi ad avere una bella gioia, la giornata e’ tranquilla

Bilancia ci saranno nuovi accordi e patti con qualcuno saranno ottime le notizie per voi, e se si tratta di lavoro, effettivamente sono notizie di ottimi guadagni ed entrate extra a cui non pensate, la giornata e’ buona per voi

Scorpione c’e’ del malumore nell’aria e paura di non essere in grado di fare qualcosa, peccato che non vi ricordate di quello che avete fatto e fate tutt’ora, non c’e’ nessun motivo di preoccupazione, quello che non si riesce oggi, si fara’ domani, e comunque stanno arrivando buone notizie quindi non abbiate paura di niente, non e’ il caso

Sagittario state facendo delle azioni con molta circospezione, e facendo attenzione a non sbagliare nulla, questo vi aumentera’ sia le entrate di soldi, che la gioia di essere poco invidiate e di poter lavorare e agire come meglio volete, nel caso non e’ il lavoro a farvi essere circospette, in generale comunque fate bene in questo periodo ad agire senza troppo parlare, a tutti fa bene non essere intralciati nei nuovi progetti

Capricorno ci saranno delle scelte che farete che sono dettate dal cuore, ma attenzione, mettiamoci anche un po’ di ragionamento e non abbiate fretta di risolvere tutto, ogni cosa ha il suo tempo giusto, quindi aspettate a fare qualunque cosa, arrivera’ il vostro momento, per ora osservate e riflettete, la giornata e’ tranquilla

Acquario notizie di lavoro in arrivo, e anche di amici che potrebbero venirvi a trovare, le notizie sono buone per chi cerca lavoro, lo trova stabile e duraturo nel tempo e con gli amici sono previste uscite interessanti, la giornata scorre serena

Pesci inizia un periodo di grande vitalita’ e di tanta voglia di fare, ritorna per chi fa lavoro con il pubblico notorieta’ e fama e per chi no comunque si riprende quota e si riparte, e’ un momento faticoso ma che dara’ i suoi frutti, e’ ora di ripartire alla grande



Buona giornata

Per consulenze piu’ approfondite potete contattarmi su WhatApp o su messanger