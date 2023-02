Astrotarocchi 27 febbraio 2023

a cura di Cristina Olmi

-Ariete ci sono degli accordi che dentro voi stesse non sono proprio chiari, e’ il caso di chiedere spiegazioni, e riprendere la vostra strada, comunque la giornata e’ tranquilla

-Toro il vostro cuore e’ veramente maltrattato e’ ora di voltare pagina e guardare oltre, se dovra’ risolversi qualunque cosa, lo fara’ indipendentemente da quello che farete voi, andate avanti

-Gemelli giornata tranquilla all’insegna della quotidianita’ e delle questioni pratiche da sbrigare, a fine serata un po’ di stanchezza arriva

-Cancro ci sono riconoscimenti che arrivano inviti ma anche corteggiatori, sembra essersi aperto per voi un buon periodo

-Leone state pensando di chiuedere un capitolo importante, probabile per chi e’ a fine carriera la pensione, o comunque si chiude un ciclo e se apre un’altro decisamente piu’ positivo del precedente

-Vergine notizie sul lavoro che con un po’ d’astuzia, se si tratta di un ostacolo, verra’ superato alla grande, piu’ credete in voi e piu’ riuscite

-Bilancia si cammina verso la chiarezza e la voglia di, una volta compreso, rimettere a posto ogni cosa e lo farete senza nessun problema

-Scorpione giornata tranquilla dove osservate per poi agire in tutta serenita’, il successo e’ vicino

-Sagittario il vostro successo al momento e’ un po’ mortificato ma niente paura e’ solo una giornata cosi, passa veloce

-Capricorno avete un po’ la testa per aria, tornate con i piedi a terra e la giornata comunque riprendera’ il verso giusto, attenzione a possibili errori di distrazioni

-Acquario possibili ritorni di ex con i quali si deve chiudere un ciclo se riaprirlo o meno lo deciderete voi

-Pesci siete stati veramente martellati in molti settori, e’ ora di difendervi da chiunque voglia sopraffarvi, e’ ora di dire la vostra e pure a gran voce. E’ arrivato il momento, non procrastinate troppo ❤️

Buona giornata a tutti

