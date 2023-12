Astrotarocchi 27 Dicembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete molte delle cose che raccoglierete fine / inizio anno, saranno cose che avete seminato in passato, avete anche sofferto in qualche modo, vi siete isolati, ma siete rimasti fedeli ai vostri progetti e questo vi portera’ sicuramente verso il riconoscimento che meritate, quello che avete seminato produrra’ un buon raccolto, quindi arrivano guadagni e una certa agiatezza, che non sara’ cosa da poco, continuate a lavorarci su, la giornata e’ buona

Toro la volonta’ viene comunque sempre premiata, occorre adesso l’intraprendenza che vuol dire anche osare qualche passetto in piu’, per quanto possa piacere la tranquillita’, quel perenne senso di ” qualcosa non va ” dipende dalla troppa staticita’, e’ ora di muoversi e provare anche qualcosa di diverso per progredire, la pazienza si ma la staticita’ no, la giornata comunque e’ tranquilla

Gemelli arrivano notizie positive riguardo uno o piu’ lavori ben fatti, otterrete il successo e il meritato riconoscimento c’e’ una bella fortuna per voi in arrivo, puo’ arrivare sempre da qualcunque parte e in qualunque settore vitale, mi raccomando antenne dritte non e’ il caso di farsela scappare

Cancro ci sono per voi delle aspettative e dei sogni da realizzare, e’ una pianta che cresce lenta ma molto robusta, dovrete coltivarla perche’ lo realizzerete, con parecchio lavoro, ma ci riuscirete, qualche messaggio arrivera’ in ritardo, ci sono degli impedimenti, la giornata comunque e’ tranquilla

Leone ci sono buone novita’ per voi, e’ possibile che conoscerete molta gente nuova, con qualcuno forse c’e’ stato qualche precedente malinteso, vi muoverete ma avete un po’ di confusione, in ogni caso arriveranno notizie che risolvono una qualche questione in sospeso e la giornata prende una buona piega

Vergine per un colpo di fortuna arriva una soluzione e questa fortuna restera’ per qualche tempo vicino a voi, se dovete fare qualcosa d’importante, fatelo in questi giorni, andra’ bene e sara’ un ottimo nuovo inizio, importante e’ mantenere l’equilibrio e la stabilita’, la giornata e’ ottima

Bilancia ci si muove verso una soluzione, o una nuova apertura, una nuova iniziativa, e all’improvviso vi trovate di fronte a una scelta e con l’aiuto di un amico, una persona comunque positiva per voi, la farete senza nessuna esitazione. La giornata e’ positiva e con molta voglia di fare

Scorpione i sentimenti, le emozioni che provate, saranno la chiave per risolvere questioni sentimentali, sui movimenti per ora c’e’ un rallentamento uno stop a causa di qualcosa che ha a che fare con il lavoro, ma e’ solo rimandato l’eventuale chiarimento, e ci sara’ davvero una bella svolta per voi, ci vuole solo ancora un po’ di pazienza, la giornata comunque scorre serena

Sagittario prima di arrivare a risolvere delle cose ancora ci sono degli ostacoli ma sono molto ben supportati dalla fortuna e dalla grande voglia che avete di fare altro, proprio spinti da questo, accellererete a risolvere e andrete oltre. La giornata e’ positiva per voi

Capricorno chiuso qualcosa alle spalle, arriva finalmente la luce a fare chiarezza, siete in pieno equilibrio e potreste anche trovare delle vie alternative che se anche arrecano dubbi e confusione, non e’ escluso abbiano il successo che cercate, la fortuna va anche aiutata e vi aiutera’ sicuramente, la giornata comunque e’ buona

Acquario avete ormai compreso che per fare qualunque cosa che sia nuova, o rivista e corretta, e’ un bene non dirlo ai 4 venti, ma solo a persone fidate, ed e’ cosi che farete delle scelte verso altro, in silenzio e senza troppo pubblicizzare la cosa, e sicuramente qualunque sia il progetto andra’ in porto

Pesci un accordo per voi arriva e sara’ baciato dalla fortuna arrivano soldi inattesi, e cosi potrete scegliere di fare qualcosa che non avevate preventivato, sara’ per voi la scelta giusta e vi risolve qualche bella bega.



Buona giornata



