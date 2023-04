🔮🔮🔮Astrotarocchi 🔮🔮🔮

🔮27 aprile 2023 di Cristina Olmi 🔮



🔮Ariete per voi un ottima giornata dove arriva fortuna, una grande bella energia e corteggiatori, e gratificazioni, un’ottima giornata davvero

🔮Toro con un po’ di pazienza e un po’ di astuzia s’inizia qualcosa di nuovo, arrivano comunicazioni di qualcuno con una proposta interessante, valutatela

🔮Gemelli si sblocchera’ questo momento che e’ molto difficile c’e’ confusione e problemi che passeranno veloci, tenete la mente occupata da altro

🔮Cancro ci sono spostamenti, partenze o arrivi che creano qualche problema cambiando direzione e agirando l’ostacolo riuscire nel vostro intento

🔮Leone ci sono delle difficolta’ riguardanti un accordo che e’ pesante e state a malapena sopportando, un colpo di fortuna arrivera’ ad alleggerire il carico

🔮Vergine Ci sono sviluppi di una questione davvero impensabili e positivi per voi e da quel momento in poi finalmente la strada e’ in discesa si potra’ respirare e vivere un po’ in serenita’

🔮Bilancia ci sono piccoli fastidi e qualche ostacolo durante uno spostamento ma si risolve in giornata

🔮Scorpione nuovi progetti che avvierete avranno successo. Avrete tutte le risorse che vi servono. Non sottovalutare le doti e le conoscenze che avete accumulato finora e mettetele in campo

🔮Sagittario qualcuno sblocchera’ una situazione che davvero e’ stata molto pesante, con un bel successo che potrete solo godervi, e’ una buona giornata

🔮Capricorno ci sono piccoli problemi ma tutto migliora a brevissimo ed arrivano i meritati riconoscimenti, sono previsti anche piccoli colpi di fortuna

🔮Acquario arriva una comunicazione via social o contatto telefonico che porta a un chiarimento un invito, con un po’ di pazienza arrivera’ nei prossimi tempi

🔮Pesci ci sono preoccupazioni che iniziano a diminuire e a risolversi piano piano tutto troppo lento per come siete voi, ma andranno apposto



Buona giornata