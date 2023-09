Astrotarocchi 26 Settembre 2023 di Cristina Olmi



ARIETE Situazione finanziaria sembra che qualcosa finalmente si risolve e’ stata faticosissima ma ci siete arrivati, e’ solo questione di giorni ma qualcosa si risolve e si torna a respirare

TORO qualcosa che si ripete riguardante le faccende di cuore va messa a posto arrivano notizie e attenzione che per qualcuno arriva proprio l’amore.

GEMELLI C’e’ la fortuna che oggi vi accompagna specialmente se vi spostate o fate dei cambiamenti, giornata positiva sotto tutti gli aspetti, approfittatene

CANCRO : Si prospetterà qualche piccola difficoltà, ma tranquilli, affronterete tutto con calma e risolverete ogni cosa. Nel lavoro potrebbero esserci miglioramenti economici.

LEONE : Attenzione, è meglio per voi tenere sott’occhio ogni situazione vi si presenti. Affrontate benissimo ogni ostacolo e, grazie alla vostra forza potrete anche raccogliere frutti con offerte economiche, lavorative, accordi positivi.

VERGINE : Qualcuno di voi starà da tempo pensando a un trasferimento. Bene: è il momento giusto per farlo. Avete messo in vendita il vostro appartamento e state aspettando un acquirente per potervi spostare? Eccolo arrivare in questi giorni. Anche in amore è tempo di tagliare con relazioni che non portano da nessuna parte e aprirvi a nuovi orizzonti.

BILANCIA : Per molti di voi ci sono situazioni possono sbloccarsi, soprattutto se voi sceglierete di farlo. Però non siate impulsivi, siate razionali e valutate bene, soprattutto se si tratta dell’argomento finanziario e lavorativo.

SCORPIONE : Si aprono nuove prospettive ed arrivano i primi risultati, ad esempio, di una attività commerciale o di investimenti in una società che da tempo stavate aspettando e che temevate non arrivassero mai. Dopo varie delusioni vi siete creati una protezione intorno a voi che servirà per affrontare al meglio anche le relazioni sentimentali, con maggior consapevolezza e coraggio.

SAGITTARIO : Oggi avvertite un pò di malumore, attenzione agli invidiosi e non fatevi condizionare dalle battute ironiche o cattive. Colleghi, vicini, amici, falsi amici in realtá, ignorateli! Anche in amore non ascoltate consigli o giudizi degli altri ma lasciatevi condurre dall’istinto.

CAPRICORNO : Se dovrete sostenere esami o partecipare a concorsi il successo è garantito, vi siete impegnati così tanto. Si aprono posizioni lavorative nel campo che vi interessa e vostro curriculum attirerà attenzione. Il ll lavoro ha molta importanza per voi ma attenzione a non trascurare gli affetti e i sentimenti.

ACQUARIO: Liberatevi dei fantasmi del passato, lasceranno un pò di malinconia ma sarà il giorno giusto per farlo. Avete voglia di cambiamento. In amore già avete fatto delle scelte, e adesso capirete quanto siano state giuste. Per chi è single invece avrà la possibilitá di firmare contratti lavorativi che nascono sotto una buona stella.

PESCI : Si chiariscono i rapporti lavorativi che hanno avuto qualche difficoltà e si appianano i contrasti fra colleghi. Anche in campo economico oggi potreste tirare un sospiro di sollievo ma prestate comunque attenzione, non è il caso ancora di pensare a investimenti azzardati o offerte di lavoro non ben verificate.



Buona giornata