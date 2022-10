Astrotarocchi: 26 ottobre 2022

🌺Ariete Attenzione a qualche amico disonesto puo’ crearvi problemi in futuro se non conoscete bene non fidatevi

🌺Toro avete una grande passione o un grande amore e potete scegliere il modo in cui sbloccare la situazione, sfruttatela, oppure si sblocchera’ comunque da se a breve

🌺Gemelli fine dell’attesa se aspettate notizie che riguardano le situazioni economiche arrivano e sono positive per voi

🌺Cancro si fa chiarezza attraverso comunicazioni al riguardo di qualcosa che non era chiaro si prendono anche accordi e si possono firmare contratti

🌺Leone siete rimasti bloccati ma state tranquilli arrivano notizie che vi rallegrano e che vi permetteranno di essere liberi di muovervi come volete e’ solo questione di tempo e tutto s’aggiusta

🌺Vergine prendete distanze da liti e discussioni non avete piu’ voglia di parlare, sono i fatti che parleranno per voi

🌺Bilancia ansia che dovrete tenere a bada, quello che ve la crea sta prendendo le distanze e la sopportazione che avete avuto sta per finire, arrivano buone notizie sul fronte sentimentale

🌺Scorpione nuovi inizi per voi molto fortunati, state riprendendo quota molto bene abbiate fede che tutto tornera’ a posto

🌺Sagittario anche se ci sono dei riconoscimenti insieme arriva la confusione e i fastidi, ma a quelli non badateci sono fastidi che passano e vanno, in generale siete in risalita totale

🌺Capricorno si risolve una questione importante ora potete riposare e ricominciare a stare tranquilli fra poco si ricomincia a ricostruire

🌺Acquario stabilita’ e serenita’ sono ormai nella norma in generale la vostra situazione e’ tranquilla e si mantiene tale

🌺Pesci esce il sole e c’e’ una nuova energia pronta ad intervenire dove voi non arrivate, c’e’ la fortuna che accorre in aiuto, e buone notizie in arrivo, anche per voi comincia il sereno

🌺Buona giornata 🌺

Vuoi conoscere i tuoi Astrotarocchi personalizzati? Contatta Cristina Olmi al numero 3475749499 specificando che segui la sua rubrica su L’eco del Litorale

Mi piace: Mi piace Caricamento...