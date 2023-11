Astrotarocchi 26 Novembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete le difficolta’ forti, hanno finalmente deciso di cambiare direzione e quindi oggi relax ma siete gia’ in fermento per iniziare a costruire e a portare avanti i vostri progetti, lo farete senza dubbio e anche molto bene

Toro state parlando con qualcuno di decisioni da prendere e di una prova passata che vi ha veramente stancato, ma e’ il cuore che ci mettete, e con una mano della fortuna farete tutto quello che volete e riuscirete. Riposate un po’ la testa

Gemelli ci saranno o ci sono delle cose pratiche da mettere in ordine e attraverso il passaparola e un colpo di fortuna riuscirete a metterle a posto, sono fastidi che passano veloci

Cancro le gratificazioni per ora sono ferme, e sulla confusione c’e’ uno spiraglio che si apre, riuscite ad allontanarvene velocemente e a trasferire il vostro pensiero da una parte all’altra, questo vi fara’ venire in mente una soluzione allo stallo che attraversate, e lo risolverete

Leone c’e’ un po’ di confusione e piccoli fastidi, che pero’ vengono superati senza grosse complicazioni, e si risolve qualcosa che sembrava non avesse mai fine, quindi nell’insieme si sta aprendo un buon periodo

Vergine il vostro cuore appartiene a una persona che ha un po’ di ascendente su di voi, restate sempre con i piedi a terra, e osservate quanto vi da’ in termini di amore, e quanto ne concedete, poi traete le vostre conclusioni

Bilancia attenzione a non ripetere scelte gia’ fatte, e che non hanno portato risultato, rischiate di ripetere la stessa cosa, cercate il nuovo il pulito e il sincero, per ricostruire su basi solide e piu’ sicure. La giornata e’ comunque tranquilla

Scorpione dopo un periodo molto particolare arrivano le soddisfazioni che non saranno cosa di poco conto, direi anzi che saranno proprio queste la nuova spinta a proseguire. Fate bene e’ la strada giusta da seguire

Sagittario tutta l’ansia di questo periodo verra’ ripagata da soddisfazioni e momenti davvero felici, ci vorra’ tempo ancora ma arriva anche per voi

Capricorno spostare l’attenzione su qualcosa che davvero vi piace puo’ tornare utile a voi e a staccare un po’ le energie da qualcun’altro, se ne accorgera’ sicuramente, e male qualche volta non fa, pensare solo a se stessi, anzi direi e’ salutare. La giornata scorre tranquilla

Acquario possibili inviti da amici e conoscenti si trascorre, probabilmente una giornata in tutta serenita’, e’ quello che ci vuole

Pesci ancora qualche fastidio c’e’, ma siete fuori dall’occhio del ciclone, la bufera passa e le macerie non sarete voi a raccoglierle

giornata tranquilla la vostra



Buona giornata



